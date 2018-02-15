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Приказ Путина: Прокуроры должны молниеносно реагировать на задержку зарплат гражданам

15 февраля 2018, 16:24  •  90 • Политика
Президент России принял участие в расширенной коллегии Генпрокуратуры.
Генеральная прокуратура обязана молниеносно реагировать на задержку и невыплату зарплат гражданам России, а также на другие нарушения трудового законодательства. Такое заявление сделал Владимир Путин на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры.
Глава государства подчеркнул, что прокуроры должны незамедлительно давать правовую оценку действиям руководителя предприятия, потратившего деньги не на зарплаты своим рабочим, а на совершенно посторонние цели, идущие против интересов трудового коллектива. Помимо зарплат, Путин призвал надзорные органы внимательнейшим образом следить, как на предприятиях решаются вопросы с выдачей льготных путёвок и предоставлением бесплатных лекарств.
"Вы обязаны незамедлительно реагировать на любые нарушения закона и прав граждан в этих сферах. В том числе задержки и невыплаты заработной платы", - подчеркнул президент России.

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