Приказ отдал лично Нетаньяху: Израиль опубликовал видео ночного авиаудара по Сирии

Появилось видео авиаудара Израиля по Сирии, в результате которого погибло трое сирийских военнослужащих и ранено ещё семь. Запись опубликована на официальной странице Армии Израиля в Twitter.

Видео длится 22 секунды. На кадрах видно, как снаряд падает на укрепление сирийских военных и происходит серия взрывов. Запись сделана в режиме "ночного видения" с большого расстояния.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху похвастал тем, что лично отдал приказ нанести авиаудар по Сирии. Он заявил, что ночная атака на сирийских военных была совершена якобы в ответ на обстрел оккупированной Израилем части Голанских высот.

"Я провёл совещание по вопросам безопасности после ракетных обстрелов Голанских высот. В ходе совещания я дал указание Армии обороны Израиля принять решительные меры", - цитирует ТАСС слова Нетаньяху.