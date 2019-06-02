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Приказ отдал лично Нетаньяху: Израиль опубликовал видео ночного авиаудара по Сирии

02 июня 2019, 17:24  •  70 • Политика
Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху похвастал, что лично приказал бомбить сирийскую территорию.
Появилось видео авиаудара Израиля по Сирии, в результате которого погибло трое сирийских военнослужащих и ранено ещё семь. Запись опубликована на официальной странице Армии Израиля в Twitter.
Видео длится 22 секунды. На кадрах видно, как снаряд падает на укрепление сирийских военных и происходит серия взрывов. Запись сделана в режиме "ночного видения" с большого расстояния.
Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху похвастал тем, что лично отдал приказ нанести авиаудар по Сирии. Он заявил, что ночная атака на сирийских военных была совершена якобы в ответ на обстрел оккупированной Израилем части Голанских высот.
"Я провёл совещание по вопросам безопасности после ракетных обстрелов Голанских высот. В ходе совещания я дал указание Армии обороны Израиля принять решительные меры", - цитирует ТАСС слова Нетаньяху.
Last night, 2 rockets were launched from Syria to Israel, 1 landing within Israeli territory. In response, we struck a number of Syrian Armed Forces military targets. pic.twitter.com/xzk5Crsa5q
— Israel Defense Forces (@IDF) 2 июня 2019 г.

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