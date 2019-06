Приказ отдал лично Нетаньяху: Израиль опубликовал видео ночного авиаудара по Сирии

Появилось видео авиаудара Израиля по Сирии, в результате которого погибло трое сирийских военнослужащих и ранено ещё семь. Запись опубликована на официальной странице Армии Израиля в Twitter.

Видео длится 22 секунды. На кадрах видно, как снаряд падает на укрепление сирийских военных и происходит серия взрывов. Запись сделана в режиме "ночного видения" с большого расстояния.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху похвастал тем, что лично отдал приказ нанести авиаудар по Сирии. Он заявил, что ночная атака на сирийских военных была совершена якобы в ответ на обстрел оккупированной Израилем части Голанских высот.

Last night, 2 rockets were launched from Syria to Israel, 1 landing within Israeli territory. In response, we struck a number of Syrian Armed Forces military targets. pic.twitter.com/xzk5Crsa5q