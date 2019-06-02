|
Приказ отдал лично Нетаньяху: Израиль опубликовал видео ночного авиаудара по Сирии
02 июня 2019, 17:24 • 70 • Политика
Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху похвастал, что лично приказал бомбить сирийскую территорию.
Появилось видео авиаудара Израиля по Сирии, в результате которого погибло трое сирийских военнослужащих и ранено ещё семь. Запись опубликована на официальной странице Армии Израиля в Twitter.
Видео длится 22 секунды. На кадрах видно, как снаряд падает на укрепление сирийских военных и происходит серия взрывов. Запись сделана в режиме "ночного видения" с большого расстояния.
Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху похвастал тем, что лично отдал приказ нанести авиаудар по Сирии. Он заявил, что ночная атака на сирийских военных была совершена якобы в ответ на обстрел оккупированной Израилем части Голанских высот.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
70
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 мая 2019, 13:54
|
01 июня 2019, 15:24
|
28 мая 2019, 17:09
|
27 мая 2019, 01:54
|
01 июня 2019, 15:24
|
28 мая 2019, 07:24
|
29 мая 2019, 12:39