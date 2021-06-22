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Приказ о чипировании в России отдали ещё в 2007 году. Шафран дала "пруф для неверующих"

22 июня 2021, 17:20  •  108 • Политика
Минобрнауки опровергло разработку программы по чипированию мозга. Документ о ней был принят ещё в 2007 году. Текст приказа опубликовала ведущая Анна Шафран.
Приказ о массовом "чипировании" жителей России до 2025 оказался от 2007 года. Документ был опубликован ведущей Анной Шафран в личном Telegram-канале.
Речь идёт о "Стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 года". В документе отмечается, что наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами и обеспечивать непрерывный контроль за поддержанием их жизнедеятельности. Предполагалось, что это улучшит качество жизни граждан и позволит снизить социальные расходы государства.
Тиражи такой продукции превысят миллиарды штук в год из-за её повсеместного распространения,
говорилось в документе.
В Министерстве науки и высшего образования уже прокомментировали информацию о "программе чипирования населения России". В ведомстве заявили, что программа не имеет финансирования, так как признана нецелесообразной.
Фото: скриншот Telegram-канала "ШАФРАН"

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