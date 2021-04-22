Приказ к наступлению отдаст командующий Операцией объединённых сил генерал-лейтенант Сергей Наев

Воевать с Россией готова вся украинская рать, от министра Тарана до главкома Хомчака, вот только никому не хочется отдавать преступный приказ. Как говорят на Украине, «нема дурных». Отдать приказ к наступлению – верный путь стать военным преступником. Приказ собирался отдать Зеленский, но ему, по всей видимости, разъяснили, чем это чревато. Но ведь армия без приказа, сама по себе, начать наступление не может! Долго искали «героя», не допускающего и мысли о поражении и суде, и, наконец, нашли.

В год распада Союза Сергей Наев закончил Московское высшее общевойсковое командное училище и по разнарядке оказался в Германии, откуда к тому моменту уже выводили советские войска. До весны 1993-го Наев находился в распоряжении командующего ДВО, а поскольку служить на Дальнем Востоке ему явно не улыбалось, в мае он уехал в Киев и принял новую присягу – украинскую. У Наева есть двое братьев: старший и младший. Старший – тоже кадровый военный, отставник. Младший – сотрудник пенсионного фонда. Интрига же состоит в том, что оба они – российские граждане. А младший к тому же ещё и проживает в Крыму. Между тем генерала Наева в России тоже ждут с нетерпением – чтобы закончить расследование возбуждённого в его отношении уголовного дела за участие в военных преступлениях. Таким образом, генерал Наев, как ни крути, уже без пяти минут военный преступник. А где одно преступление, там и другое.

Нам известно, что с Наевым побеседовали и главковерх Зеленский, и главком Хомчак, и заручились его согласием отдать приказ к наступлению. Интрига же в том, что отдать приказ Наев может только своим подчинённым в рамках командования ООС. А это значит, что наступление украинских войск может ограничиться только Донбассом (если, конечно, в других регионах карательные добровольческие батальоны не начнут наступление самостийно, на свой страх и риск). Во всяком случае, первый военный удар при участии кадрового офицерского состава может быть нанесён исключительно на Донбассе. Дело за малым – прояснить вопрос, когда именно будет отдан приказ. На сегодняшний день вдоль линии разграничения Украина сосредоточила 38-тысячную группировку, но «ударной» можно назвать, пожалуй, лишь её третью часть. Остальные – снабженцы и прочие тыловики, а также призывники, которых вообще-то на Донбассе и быть не должно. Численность же российской группировки у границ народных республик составляет порядка 75 тысяч штыков. В общем, начинать страшновато, но деваться некуда – у Зеленского и его «слуг» явно имеются определённые обязательства перед западными сюзеренами. Недавний визит главкома Хомчака в Лондон служит тому доказательством.