Приказ из Вашингтона игнорировать: Техас пошёл наперекор новому президенту

В Техасе пошли наперекор новым указаниям из Вашингтона. В частности, местный суд постановил на две недели запретить отменять законы по депортации мигрантов.

Такое решение принял федеральный судья округа Виктория Дрю Типтон. Как сообщает Reuters, судья в прошлом году был выдвинут на этот пост экс-президентом страны Дональдом Трампом.

Впрочем, в Вашингтоне строптивость Техаса намерены побороть. Ожидается, что администрация Байдена оспорит это решение.

Ранее недовольство новыми указами президента страны выразили представители профсоюзов. Поводом стало сворачивание строительства нефтепровода Keystone XL.

Целый пакет распоряжений новый хозяин Белого дома подписал сразу после прошедшей 20 января инаугурации.

В числе распоряжений - возвращение США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату, остановка строительства сены на границе с Мексикой, а также разрешение на въезд в Штаты граждан с Ближнего Востока.