Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Раскрыта причина настойчивости Нуланд приехать в Россию
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
Главная / Политика

Приказ Эрдогана поставил Россию и Турцию на грань войны

15 октября 2021, 11:30  •  182 • Политика
Реджеп Тайип Эрдоган/ Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Сирии зафиксированы крупные скопления турецких войск
Президент Турции принял решение о переброске большого контингента войск на территорию Сирии. Местные СМИ сообщают о крупных военных формированиях в окрестностях Идлиба. Аналитики издания "Свободная Пресса" полагают, что Реджеп Тайип Эрдоган пошел на такой шаг после провальных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Эксперты уверены, что приказ Эрдогана фактически поставил Россию Турцию на грань войны. Издание отмечает, что сегодня российские военные находятся под угрозой. 
"Потомки янычар будут стрелять в русских солдат, если те попытаются взять Идлиб", – пишет СП. 
Турецкие солдаты активно окапываются на территории провинции Идлиб. Аналитики отмечают, что их новый форпост находится всего в нескольких сотнях метров от позиций правительственных войск Сирии. 
Арабские источники сообщают о переброске в зону конфликта турецкой военной техники и подразделений спецназа. Их фиксируют в деревне Афес, где уже скопились протурецкие боевики. Эксперты сходятся во мнении, что Эрдоган приказал держать Идлиб, несмотря на планируемое наступление войск Асада при поддержке российских военных. 
Фактически сегодня линией фронта стала трасса М4, вдоль которой расположились многочисленные радикальные исламисты. Естественно, они поддерживают "потомков янычар" и настроены против официальных сирийских войск, а также российского контингента. 
В издании подчеркивается, что из-за действий Турции де-факто парализовано порядка 30% экономики Сирии. Эксперты полагают, что Дамаск может начать военную операцию, чтобы выбить турецкие войска со стратегических территорий.
Асаду нужна только победа, иначе может встать вопрос о его неспособности защитить собственное государство от вторжения иностранных войск. Аналитики уверены, что сирийский лидер будет согласовывать свои действия с Москвой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





182
Источник
Похожие новости
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух шагов
15 октября 2021, 03:55
Для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Политолог успокоила: "Возврата не будет"
15 октября 2021, 00:25
Японии грозит конфликт с США из-за слов премьера о Курилах
15 октября 2021, 03:55
В Госдепе указали Европе, от кого зависит её энергобезопасность: От русских ждут действий
15 октября 2021, 08:00
Депутат предостерёг Украину от фатальной ошибки с Крымом: ВСУ не сделают и шагу
15 октября 2021, 09:45
"Это не просто оскорбления": Журналист заявил о "чёрной метке" Кремля Зеленскому
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух ш...
15 октября 2021, 03:55
Для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Политолог успокоила: "Воз...
15 октября 2021, 02:10
Зеленский похитил человека ради фотографии с Путиным
15 октября 2021, 00:25
Японии грозит конфликт с США из-за слов премьера о Курилах
15 октября 2021, 03:55
В Госдепе указали Европе, от кого зависит её энергобезопасность: От русских ждут дейс...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 октября 2021, 07:40
Киев сменил тактику на Донбассе, применив высокоточное оружие
09 октября 2021, 09:05
Украинский политик указал на крупный провал Зеленского: "Снял бы трубку"
14 октября 2021, 01:05
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
11 октября 2021, 07:10
Нардеп: Зеленский уже готов на всё ради налаживания отношений с РФ
10 октября 2021, 09:35
Запад некому кормить: он ждет спасения от России
12 октября 2021, 18:45
Ультиматум Киева расстроил переговоры по Донбассу: Представитель Франции не сдержалась
10 октября 2021, 06:05
"Нельзя отмалчиваться!": Ракетостроитель разоблачил военную хитрость США со спутниками
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.