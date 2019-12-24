|
Пригрозившему России Лукашенко напомнили провал попыток Украины покупать газ в Европе
24 декабря 2019, 23:54 • 67 • Политика
Политолог, главный редактор издания "Геополитика" Леонид Савин прокомментировал слова главы Белоруссии Александра Лукашенко, заявившего о поисках альтернативы российским энергоресурсам. По его словам, Лукашенко пытается выбить у Москвы очередную скидку на газ, притом что Москва не завышает цен.
Ранее президент Белоруссии заявил, что Минск будет искать альтернативных поставщиков нефти и газа, если Россия установит "завышенную" цену на энергетические ресурсы. При этом Лукашенко пригрозил, что уход Белоруссии с рынка России приведёт к росту цен на ресурсы.
Как пояснил Савин в разговоре с ФАН, попытки найти альтернативные источники поставок энергоресурсов уже были со стороны Украины. Однако в результате выяснилось, что они обойдутся гораздо дороже, и их использование ведёт к ощутимым негативным экономическим последствиям.
"Та же Украина пыталась покупать сжиженный природный газ, нефть - и чем это закончилось?" - задался вопросом политолог. Громкие заявления президента Белоруссии выглядят как популистский жест, с другой стороны - как некий торг, объясняет Савин.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 декабря 2019, 14:09
|
18 декабря 2019, 18:24
|
19 декабря 2019, 00:54
|
21 декабря 2019, 14:24
|
24 декабря 2019, 04:24
|
23 декабря 2019, 02:24
|
20 декабря 2019, 09:24