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Пригрозившему России Лукашенко напомнили провал попыток Украины покупать газ в Европе

24 декабря 2019, 23:54  •  67 • Политика
Политолог, главный редактор издания "Геополитика" Леонид Савин прокомментировал слова главы Белоруссии Александра Лукашенко, заявившего о поисках альтернативы российским энергоресурсам. По его словам, Лукашенко пытается выбить у Москвы очередную скидку на газ, притом что Москва не завышает цен.
Ранее президент Белоруссии заявил, что Минск будет искать альтернативных поставщиков нефти и газа, если Россия установит "завышенную" цену на энергетические ресурсы. При этом Лукашенко пригрозил, что уход Белоруссии с рынка России приведёт к росту цен на ресурсы.
Как пояснил Савин в разговоре с ФАН, попытки найти альтернативные источники поставок энергоресурсов уже были со стороны Украины. Однако в результате выяснилось, что они обойдутся гораздо дороже, и их использование ведёт к ощутимым негативным экономическим последствиям.
"Та же Украина пыталась покупать сжиженный природный газ, нефть - и чем это закончилось?" - задался вопросом политолог. Громкие заявления президента Белоруссии выглядят как популистский жест, с другой стороны - как некий торг, объясняет Савин.

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