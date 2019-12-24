Пригрозившему России Лукашенко напомнили провал попыток Украины покупать газ в Европе

Ранее президент Белоруссии заявил, что Минск будет искать альтернативных поставщиков нефти и газа, если Россия установит "завышенную" цену на энергетические ресурсы. При этом Лукашенко пригрозил, что уход Белоруссии с рынка России приведёт к росту цен на ресурсы.

Как пояснил Савин в разговоре с ФАН, попытки найти альтернативные источники поставок энергоресурсов уже были со стороны Украины. Однако в результате выяснилось, что они обойдутся гораздо дороже, и их использование ведёт к ощутимым негативным экономическим последствиям.

"Та же Украина пыталась покупать сжиженный природный газ, нефть - и чем это закончилось?" - задался вопросом политолог. Громкие заявления президента Белоруссии выглядят как популистский жест, с другой стороны - как некий торг, объясняет Савин.