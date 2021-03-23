Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них ост...
Секретный объект - в щепки: ВКС России нанесли мощный удар по иностранным спецсл...
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
Главная / Политика

Пригрозить ракетами: японцы призвали Токио к "жесткому" ответу России по Курилам

23 марта 2021, 16:40  •  162 • Политика
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Представители Страны восходящего солнца уверены, что в отношении Москвы подействует только "симметричная политика"
На сегодняшний день отношения между РФ и Японией могут строиться на основе дружественных взаимовыгодных шагов. Именно с помощью этих мер реально подготовить платформу, с помощью которой Токио и Москва смогут решить вопрос о "мирном договоре", пишет журналист Бунтаро Курои.
В марте посол РФ в Японии Михаил Галузин заявил, выступая в Токийском клубе журналистов, что сторонам необходимо сотрудничество в общей борьбе против коронавирусной инфекции. По словам российского диппредставителя, Токио получил предложение Москвы о поставках "Спутника V" и производстве препарата в Японии по технологиям России. После этого посол коснулся темы о воссоединении Крыма с остальной частью РФ и перешел к отношениям между Россией и Японией.
Дипломат заявил, что между странами наблюдается активное экономическое сотрудничество. По словам журналиста, посол ушел от темы Курильских островов, однако сослался на Советско-японскую декларацию, в которой указана необходимость подписания мирного договора для решения "территориальной проблемы". В связи с этим дипломат призвал к подписанию мирного соглашения, сообщает Yahoo News Japan.
Выступление посла позднее прокомментировали японские пользователи, призвавшие власти к агрессивным и решительным действиям против Кремля для решения "территориальной проблемы".
"Россия больше не имеет территориального спора и пытается заключить мирный договор, не касаясь этого вопроса", "Россия изменится, если обсуждение будет основано на правильной конституционной поправке, но в соответствии с действующей Конституцией Японии ничего не изменится", "Нужно предупредить, что на нарушение пространства мы ответим своими ракетами. Симметричная политика", "Нет смысла торговать с Россией. Не торгуемся с мародерами. Разрыв дипломатических отношений – это нормально", – пишут пользователи.
Ранее японские читатели пришли в ярость от планового полета Ту-95МС над Тихим океаном.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



162
Источник
Похожие новости
23 марта 2021, 01:05
"Путин высоко возносится": Норвежец разгадал тайну таёжных фотографий президента РФ
23 марта 2021, 02:55
"Симуляция мирного процесса": Бойцов ВСУ после убийства старика сравнили с террористами
23 марта 2021, 06:35
"Не готовы ввязываться": Запад предал Украину ещё в 2014-м. Экс-глава СНБО решился назвать причину
23 марта 2021, 10:15
Украинский политолог едва сдержался после слов о крови на Зеленском: Эмоции не скрыла даже улыбка
23 марта 2021, 08:25
В кремлёвском пуле показали запрещённое для Байдена видео с Путиным: "Только не показывайте"
23 марта 2021, 01:05
Глава европейской дипломатии ответил на обвинения Путина, повторив его же слова
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 марта 2021, 01:05
"Путин высоко возносится": Норвежец разгадал тайну таёжных фотографий прези...
23 марта 2021, 02:55
"Симуляция мирного процесса": Бойцов ВСУ после убийства старика сравнили с ...
23 марта 2021, 06:35
"Не готовы ввязываться": Запад предал Украину ещё в 2014-м. Экс-глава СНБО ...
23 марта 2021, 10:15
Украинский политолог едва сдержался после слов о крови на Зеленском: Эмоции не скрыла...
23 марта 2021, 01:05
Нашествие кораблей НАТО в Черном море: Почему украинцы рано радуются
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 марта 2021, 03:35
США решили спихнуть сомнительную вакцину: Русские отреагировали известной поговоркой
18 марта 2021, 01:00
"Всё сказано предельно ясно": Захарова прояснила ситуацию с отзывом посла из США
18 марта 2021, 04:40
Слова Байдена заставят влезть на столб: Кому и зачем, рассказал политолог
19 марта 2021, 03:35
"Я этого не стесняюсь": Поклонская определилась с будущей карьерой и попросилась в Киев
21 марта 2021, 14:15
Скандальное интервью Бориса Ельцина из "Бесогона" поставило всех в тупик
22 марта 2021, 04:00
Военкор спрогнозировал будущее Донбасса после испуга Киева: "Здесь все верят"
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бунтарями
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.