|
Пригрозил или порадовал: Собянин сообщил о "серьёзном шаге" из-за коронавируса
22 июня 2020, 23:00 • 46 • Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о готовности к очень серьёзному шагу по выходу из карантинных ограничений.
С 23 июня Москва переходит к новому этапу снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин пообещал, что с завтрашнего дня в столице начнут работу рестораны, фитнес-центры и детские сады. Кроме того, станет доступна городская инфраструктура для спорта и отдыха, говорится в блоге мэра Москвы. Однако учитывая прошлый опыт ослаблений ограничительных мер, слова столичного градоначальника можно понять и как хорошие новости, и как угрозу.
46
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 июня 2020, 19:00
|
16 июня 2020, 01:00
|
16 июня 2020, 00:00
|
20 июня 2020, 23:00
|
17 июня 2020, 02:00
|
21 июня 2020, 04:00
|
19 июня 2020, 17:00