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Пригрозил или порадовал: Собянин сообщил о "серьёзном шаге" из-за коронавируса

22 июня 2020, 23:00  •  46 • Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о готовности к очень серьёзному шагу по выходу из карантинных ограничений.
С 23 июня Москва переходит к новому этапу снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Считаю возможным сделать следующий, очень серьёзный шаг по выходу из санитарных ограничений", - сказал он.
Собянин пообещал, что с завтрашнего дня в столице начнут работу рестораны, фитнес-центры и детские сады. Кроме того, станет доступна городская инфраструктура для спорта и отдыха, говорится в блоге мэра Москвы. Однако учитывая прошлый опыт ослаблений ограничительных мер, слова столичного градоначальника можно понять и как хорошие новости, и как угрозу.

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