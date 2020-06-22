Пригрозил или порадовал: Собянин сообщил о "серьёзном шаге" из-за коронавируса

С 23 июня Москва переходит к новому этапу снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Считаю возможным сделать следующий, очень серьёзный шаг по выходу из санитарных ограничений", - сказал он.

Собянин пообещал, что с завтрашнего дня в столице начнут работу рестораны, фитнес-центры и детские сады. Кроме того, станет доступна городская инфраструктура для спорта и отдыха, говорится в блоге мэра Москвы. Однако учитывая прошлый опыт ослаблений ограничительных мер, слова столичного градоначальника можно понять и как хорошие новости, и как угрозу.