Пригрозил и забыл: Минск предпочел пользоваться портами в Литве

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Заявления Лукашенко о переводе белорусского экспорта на российские терминалы остались сотрясением воздуха

Белорусские производители продолжают отправлять свои товары за рубеж через Прибалтику. Когда Литва поддержала протесты в Белоруссии и приняла у себя соперницу Александра Лукашенко Светлану Тихановскую, лидер РБ пригрозил перенаправить весь экспорт через российские порты. Но прошло время, а на деле ничего не изменилось.

Белоруссия и раньше не хотела возить свои товары через Россию, хотя ей регулярно поступали такие предложения. Особенно РФ заинтересована в переводе на свои порты белорусских нефтепродуктов. Поскольку производятся они из российской нефти, поставляемой по льготным ценам, перевалка продукции через РФ позволила бы немного "отбить" потери.

Но Минск предпочитал договариваться с Вильнюсом. Потому что транзит через РФ раскрыл бы истинный масштаб белорусской контрабанды, когда нефтепродукты идут через границу под видом ацетона и различных растворителей и т.п., поясняет эксперт ВШЭ Андрей Суздальцев.

Что касается второй важнейшей статьи белорусского экспорта – калийных удобрений, то тут все еще проще. Эта продукция востребована за рубежом благодаря политике демпинга – белорусы просто продают ее по неконкурентно низким ценам. Перенаправить их калий через РФ – значит увеличить логистику на сотни километров и лишить товар ценового преимущества.

И даже скидка в 50%, которую РЖД предложила для белорусских товаров, Минск не устроила.

"Видимо, у Лукашенко есть какие-то свои договоренности высокого уровня с прибалтийскими портами, в частности с Клайпедой",

– приводит "Взгляд" мнение Суздальцева. "Беларуськалию", кстати, принадлежит треть терминала в Клайпеде. Куплена доля была, как водится у Минска, в кредит, и условием договора была перевалка удобрений через Литву как минимум до 2023 года.

Поэтому все угрозы Лукашенко наказать Литву, лишить ее бюджет белорусских денег за транзит – это пустое сотрясение воздуха. Пригрозил – и забыл, а экспорт продолжает идти через "недружественные" территории.