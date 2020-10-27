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Пригожин вновь потребовал с Навального и Милова по 5 млн рублей по делу о клевете

27 октября 2020, 16:25  •  54 • Политика
Евгений Пригожин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Бизнесмен потребовал удалить недостоверную информацию из Сети
Предприниматель Евгений Пригожин обратился в суд с иском о защите чести и достоинства к сотрудникам "Фонда борьбы с коррупцией" (иноагент). Пресс-служба компании "Конкорд" выложила в официальном паблике "ВКонтакте" отсканированные страницы всей необходимой документации.
В исковом заявлении предпринимателя содержится просьба к Черемушкинскому районному суду Москвы взыскать с вышеуказанных представителей несистемной оппозиции по 5 миллионов рублей. Предприниматель счел данную сумму разумной компенсацией за тиражирование информации, порочащей его честь и достоинство.
В частности, высказывания с признаками клеветы обнаружены в видеоролике, опубликованным Владимиром Миловым 20 октября на видеохостинге YouTube. Для распространения материала был использован канал Алексея Навального. Бизнесмен потребовал удалить недостоверную информацию из Сети, а также выплаты компенсации за моральный ущерб.
Следует отметить, ранее бизнесмен потребовал через суд удалить другой видеоматериал из Сети, в котором также содержалась клевета в его отношении. Пригожин потребовал удалить порочащий его честь и достоинство контент в 10-дневный срок.

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