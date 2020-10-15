Пригожин предложил безвозмездную юридическую помощь омским врачам

Евгений Пригожин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Коллектив больницы подвергается обвинениям и критике

Предприниматель из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин предложил юридическую помощь омским медикам в защите от клеветы основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (иноагент) Алексея Навального.

Пресс-служба компании "Конкорд" сообщила, что бизнесмен направил соответствующее письмо Александр Мураховскому, занимающему должность главного врача омской больницы. Именно сюда был госпитализирован скандальный блогер в конце августа.

В письме предприниматель отметил, что Навальный выжил исключительно благодаря профессионализму сотрудников медицинского учреждения. Он подчеркнул, что коллектив больницы подвергается обвинениям и критике. Важно отметить, что некоторые по этой причине написали заявление об увольнении.

В связи с данными обстоятельствами Евгений Пригожин решил на безвозмездной основе помочь сотрудникам омской больницы в правовой защите деловой репутации и достоинства от клеветы Навального.

Если Мураховский согласится на предложенную помощь, то юристы бизнесмена начнут работать над составлением групповых исков медиков, чтобы взыскать с блогера компенсацию.

Ранее петербургский бизнесмен подал новый иск к Навальному на пять миллионов рублей.