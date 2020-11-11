Пригожин посоветовал Яшину поблагодарить суд за неангажированное решение

Евгений Пригожин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Предприниматель заметил, что редакция, в отличие от оппозиции, уважает закон

Суд Приморского района Санкт-Петербурга рассмотрел иск оппозиционера Ильи Яшина к редакции Федерального агентства новостей и встал на сторону истца. Яшин посчитал публикацию издания, основанную на заявлении Михаила Конева, клеветнической. Суд постановил удалить статью и выплатить компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Решение суда прокомментировал бизнесмен Евгений Пригожин. Его заявление опубликовала пресс-служба компании "Конкорд" на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте". Предприниматель заметил, что редакция, в отличие от оппозиции, уважает закон и исполнит обязательства сразу после вступления в силу решения суда. Илье Яшину при этом стоило бы благодарить независимый суд за неангажированное решение.

"Федеральное агентство новостей уважает закон и незамедлительно исполнит решение суда, как только оно вступит в силу. В связи с этим, ФАНом можно только гордиться. Посмотрите, какая разница в поведении либералов и Федерального Агентства Новостей. Этим и отличаются честные люди от бесчестных. А Илье Яшину я бы порекомендовал не только хаять всех на своей странице, но и поблагодарить суд за неангажированное решение",

– заявил Пригожин.

Напомним, ранее юристы Евгения Пригожина подали несколько исков о защите чести и достоинства к представителям российской оппозиции. В них требуется опровергнуть недостоверную информацию, удалить оскорбительные высказывания и выплатить компенсацию.