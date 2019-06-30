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Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду
30 июня 2019, 17:54 • 97 • Украина
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT прокомментировал решение певицы Анастасии Приходько баллотироваться в депутаты на внеочередных парламентских выборах на Украине.
© Andrey Chepakin/Russian Look globallookpress.com
«Приходько представляла Россию на Евровидении. На сегодняшний же день она побывала в Донбассе, настраивала всех против меня, Кобзона. Мне всё равно, в какой стране она баллотируется. Главное, что не в нашей. С её стороны было высказано огромное количество агрессивных слов в адрес России, наших соотечественников. Такие люди очень опасны в политике, потому что они недипломатичны, агрессивны, неадекватно воспринимают различные ситуации», — сказал Пригожин.
По его словам, с появлением Анастасии Приходько в Верховной раде там появится «ещё один националист».
«На Украине живут мудрые люди. Надеюсь, они сделают правильный выбор», — считает продюсер.
Приходько баллотируется на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля в избирательном округе в Виннице.
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