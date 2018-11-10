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«Пригожин обеспечивал обед»: Развеяны теории заговора вокруг встреч Шойгу с маршалом Ливии
10 ноября 2018, 03:54 • 51 • Политика
Объяснено участие Пригожина в переговорах маршала Ливии и Шойгу. Бизнесмен-ресторатор обеспечивал обед на встрече и помогал с культурной программой. Военно-дипломатические источники развенчали теории заговора либеральных СМИ.
Бизнесмен-ресторатор Евгений Пригожин действительно присутствовал на встрече министра обороны России Сергея Шойгу с ливийским маршалом Хафтаром, потому что обеспечивал официальный обед глав военных ведомств. Об этом рассказали военно-дипломатические источники, разбив тем самым уже придуманные либеральными СМИ теории заговора.
Переговоры Шойгу и маршала Ливии состоялись еще в среду 7 ноября. На них обсуждалось сотрудничество двух стран, а также ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Спустя два дня на одном из видео со встречи был замечен бизнесмен-ресторатор Евгений Пригожин, которого прозападные СМИ любят обвинять в связях с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер».
После этого либеральная пресса разразилась целым ворохом теорий заговора. Доходило до предположений о том, что в Ливии готовится ни много ни мало «кровавая зачистка» с участием «российских наемников».
Однако правда оказалась гораздо банальнее и логичнее придумок либеральных журналистов. Бизнесмен-ресторатор занимался на встрече своим бизнесом, то есть обеспечивал официальный обед высоких лиц России и Ливии.
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