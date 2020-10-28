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Пригожин намерен обжаловать санкции ЕС и наказать клеветников
28 октября 2020, 17:10 • 90 • Политика
Бизнесмен Евгений Пригожин намерен обжаловать санкции, которые были введены против него Евросоюзом, а также наказать клеветников, из-за которых и были введены эти ограничения. Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд".
В сообщении указано, что целью тяжбы будет не только восстановление законности и защиты прав и законных интересов Пригожина, но также "формирование прецедента с целью прекращения противоправного и политически мотивированного ограничения прав и законных интересов российских граждан".
Ранее Евгений Пригожин выразил желание переехать в квартиру Алексея Навального в Москве в связи с попаданием в санкционный список ЕС.
Навальный не раз поминал Пригожина в своих роликах, приписывая ему все мыслимые и немыслимые грехи. Бизнесмен ответил на это исками о защите чести и достоинства, пообещав разорить клеветника. Также Пригожин выкупил долг Навального по иску предприятия "Московский школьник". По этому делу у оппозиционера уже арестовали квартиру в Москве.
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