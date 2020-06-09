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Приговорён к смертной казни: В Иране нашли, кто "сдал" США генерала Сулеймани
09 июня 2020, 23:00 • 24 • В мире
В Иране обнаружили, кто "сдал" генерала Касема Сулеймани. В стране заявили, что нашли американского шпиона, который передавал ЦРУ данные о точном местоположении командующего КСИР. Теперь шпион приговорён к смертной казни.
В Иране заявили, что нашли шпиона, который раскрыл Штатам местонахождение генерала Касема Сулеймани. Мужчину приговорили к высшей мере наказания - смертной казни. Об этом заявил официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили, сообщает РИА Новости.
"Махмуд Мусави Маджд приговорён к смертной казни. Он за американские доллары занимался шпионажем в силах "Кудс" Корпуса стражей исламской революции, предоставляя врагам информацию о местах передвижения Касема Сулеймани", - передаёт информагентство.
Приговор исполнят в ближайшее время.
Напомним, в начале 2020 года весь мир взбудоражила новость о смерти командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. И не просто смерти, а жестокого убийства. По данным СМИ, его самолёт едва успел прибыть в аэропорт, а сам генерал выйти из него, как был нанесён авиаудар. В результате авианалёта погибли все, кто в тот момент находился у самолёта.
Один из высокопоставленных политиков уточнил, что тело Сулеймани опознали по его кольцу. В Иране устраивали трёхдневный траур.
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