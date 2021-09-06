Приговоры вынесены: Лидеры белорусской оппозиции отправятся в тюрьму

В Белоруссии суд вынес приговор лидерам оппозиции. Адвокат Максим Знак получил 10 лет лишения свободы, Мария Колесникова - 11 лет тюрьмы.

Минский областной суд приговорил к 11 годам лишения свободы Марию Колесникову - члена совета оппозиции Белоруссии, координатора штаба Виктора Бабарико на президентских выборах 2020 года.

Огласили приговор и в отношении адвоката Максима Знака, также члена координационного совета оппозиции. Суд принял решение лишить его свободы на 10 лет.