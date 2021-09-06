Приговора не будет: Политолог рассказал о закулисье суда по делу MH17

Суд вынесет решение по делу о крушении рейса MH17 до конца 2022 года. "Да не будет он готов… Так как нет общего политического решения наврать и обвинить Россию, то это история вечная и снова сдвинут сроки", - считает политолог Марат Баширов

Вердикт по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году вынесут до конца 2022 года, заявил судья Хэндрик Стэйнхаус. Политолог Марат Баширов выразил большие сомнения по данному поводу.

Речь идёт о судебном процессе в Нидерландах. Дело рассматривает суд Амстердама, который не имеет международной юрисдикции. Процесс начался 9 марта 2020 года и уже отметился рядом скандалов и разоблачений вранья Запада о катастрофе. Например, "неопровержимые доказательства" США так и не были представлены.

По мнению Марата Баширова, до конца 2022 года никакого вердикта не будет. А сам судебный процесс – пустая трата денег голландских налогоплательщиков и тех взносов, которые платят учредители суда, считает политэксперт.

Так как нет общего политического решения наврать и обвинить Россию, то это история вечная и снова сдвинут сроки,

- пояснил свою позицию эксперт в своём Telegram-канале "Политджойстик/Politjoystic".

Напомним, что Boeing MH17 потерпел крушение в Донбассе в 2014 году. По официальной версии, он был сбит ракетным комплексом "Бук". Украинская сторона обвиняет в случившемся Россию, хотя только ВСУ имели подобные вооружения в районе катастрофы, а Киев по каким-то причинам не закрыл воздушное пространство над зоной боевых действий.