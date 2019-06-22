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Приговор Зеленскому: Крым оказался туристическим раем для украинцев, а не военной базой

22 июня 2019, 02:09  •  84 • Политика
Тот факт, что Крым оказался туристическим раем для украинских туристов, является настоящим приговором президенту Украины Владимиру Зеленскому, который пытается убедить весь остальной мир в том, что полуостров якобы превратился в военную базу России.
Туристический поток с Украины в Крым в летний сезон вырос в два раза. Об этом сообщили представители регионального погрануправления ФСБ России.
Согласно оценкам пограничников, в сутки через границу проходит 11 тысяч человек, а также 1,5 тысячи автомобилей. При этом в марте через КПП обрабатывали 5,2 тысячи человек и около 800 автомобилей.
"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", - пояснил источник ТАСС.
До этого представители ФСБ сообщили, что в майские праздники поток украинских туристов вырос на 20% (до 42 тысяч человек). Всего в первые пять месяцев 2019 года на полуострове отдохнуло более 100 тысяч иностранных граждан. Региональные власти также рассчитывают принять в этом году совокупно около 7,5 миллиона туристов (в 2018 году Крым посетило 6,1 миллиона).

Приговор для Украины

Подобные заявления должны стать настоящим приговором для нового президента Украины Владимира Зеленского, который ранее пытался убедить канцлера ФРГ Ангелу Меркель в том, что Крымский полуостров из туристического рая якобы превратился в военную базу.
"Тех, кто выступает за снятие санкций с России, я бы пригласил посетить Донбасс, чтобы убедиться, сколько горя принесла Украине и её людям эта война. Обратите внимание на Крым, который из природной жемчужины и популярного туристического края превратился в военную базу", - заявил политик.
Как объяснил депутат крымского парламента Владислав Ганжара, с 2014 года власти полуострова фиксируют устойчивый рост турпотока с Украины. Если раньше говорилось о десятках тысячах человек, то теперь счёт идёт на сотни тысяч. Этому не может помешать даже агрессивная риторика Киева, зато очень способствует модернизация инфраструктуры.
"Мы знаем, что на Украине даже информационные кампании с билбордами разворачивались, говорилось, что те, кто отдыхает в Крыму, являются предателями", - рассказал политик RT.

Чистая вода - основа туризма

Туристов также может порадовать тот факт, что Роспотребнадзор признал морскую и речную воду на пляжах Крымского полуострова полностью соответствующей строгим санитарным нормам.
"Отдыхать и купаться в морской и речной воде абсолютно безопасно", - отметили в ведомстве.
При этом сейчас власти Крыма больше не хотят принимать воду из Днепра. Изначально снабжение перекрыла украинская сторона - чтобы шантажировать этим власти России и население полуострова. Однако за прошедшие пять лет республика адаптировалась к новым условиям.
Проблемы также связаны с самим качеством днепровской воды, ибо река давно стала огромной канализацией для Украины, а также с плачевным состоянием украинских очистных сооружений.
"Поезд ушёл. Старые очистные сооружения доживают своё, мы их "донашиваем" в расчёте на переход на новые технологии", - заявил изданию "Крыминформ" генеральный директор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.

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