Как сообщает портал "Новороссия", пока продолжается гражданская война, в Донбассе уже выросло поколение детей, которые "не знают, что такое Украина, но знают, какой звук издаёт украинский снаряд". Маленькие дончане и луганчане нередко становятся жертвами украинских обстрелов, и местные власти позаботились о том, чтобы никто об этом не забыл.

В Донецке уже несколько лет существует Аллея Ангелов. У входа стоит арка, изображающая кованые розы (символ столицы ДНР), между которыми "застряли" патроны от пулемёта. На самой аллее установлена гранитная плита, где выбиты имена погибших детей. Четверым из них был только год.

Аналогичный мемориал открыт и в Луганске. В 2015 году местные жители высадили в парке имени Щорса 26 клёнов в память о 26 погибших детях, самому младшему из которых было 24 дня. Впоследствии их число выросло до 33.