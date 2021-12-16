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Приговор Тихановскому стал концом белорусского кризиса-2020 - политолог
16 декабря 2021, 18:50 • 154 • Политика
Сейчас Минску ничто не мешает ускоренными темпами углублять интеграцию с Москвой
Судебный приговор оппозиционному блогеру Сергею Тихановскому, который является мужем экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, стал завершением политического кризиса в стране, который начался в 2020 году. Такой точки зрения придерживается политолог Семен Уралов.
"История с Тихановским учит нас тому, что бывает когда слишком поздно приходит политический сигнал в правоохранительную систему. Посадили бы Тихановского накануне выборов – было бы достаточно 2−3 лет", – написал эксперт в своем телеграм-канале.
При этом, считает он, необходимо было бы судить не только супруга сбежавшей из страны домохозяйки, но и "выкорчевывать польско-литовскую сеть", которая состоит из сотен организаций и тысяч активистов. По словам эксперта, Тихановский оказался всего лишь "самым ярким и дерзким из белорусских ютуберов".
"В целом же, белорусский кризис-2020 можно считать завершенным. Теперь Минску уже ничего не мешает углублять интеграцию ускоренным темпом", – заметил Уралов.
Напомним, 14 декабря Гомельский суд приговорил Тихановского к 18 годам лишения свободы в колонии строго режима за подготовку и организацию массовых беспорядков в Белоруссии, а также за призывы к свержению действующей власти.
Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин негативно оценил данный вердикт, назвав его "брутальным решением политических вопросов", сообщает издание "Свободная пресса". В свою очередь, политолог Станислав Бышок увидел в приговоре сигнал официального Минска активистам, которые задумываются о новых протестных действиях. А сбежавший из страны экс-министр культуры Павел Латушко назвал приговор "позором" властей Республики.
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