Приговор НАТО вынесен: Европа создаёт свою армию

Европа создаёт свою армию из-за отсутствия доверия к США после позорного бегства американцев из Афганистана. Понятно, что фиаско в Кабуле это лишь предлог - такие планы вынашивались в ЕС и раньше. Это означает, что НАТО наступает конец, так как содержать одновременно и Североатлантический альянс, и Евроармию участники последней долго не смогут. Для России всё это - историческая возможность.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в Страсбурге, заявила о необходимости ускорить создание Евроармии на пути дальнейшего развития Европейского оборонного союза из-за отсутствия доверия к США после поспешного и неожиданного для союзников бегства американцев из Афганистана. Фон дер Ляйен, экс-министр обороны ФРГ, отметила, что основа Евроармии уже создана, и теперь необходима "политическая воля", чтобы использовать военные инструменты в международных делах без помощи США и НАТО. "Пора переходить на следующий уровень", - подчеркнула она.

По словам фон дер Ляйен, Евросоюз должен обеспечивать большую стабильность в своём регионе и за его пределами, а также принимать участие в миссиях, не инициированных Североатлантическим альянсом. Она указала, что ЕС слишком сильно зависит от США в военной сфере, что привело, в частности, к тому, что европейцам также пришлось покинуть Афганистан неподобающим образом. Фон дер Ляйен потребовала расследования этого фиаско в ЕС и НАТО. "Наблюдать за событиями, происходящими в Афганистане, было особенно болезненно для членов семей павших военнослужащих - мужчин и женщин", - сказала она.

Председатель Еврокомиссии - правительства ЕС - сообщила, что в следующем году во Франции состоится саммит, специально посвящённый развитию военной структуры ЕС. На нём будут приняты исключительно важные решения, которые придадут Евроармии новое качество. В качестве "дымовой завесы" фон дер Ляйен упомянула, что сотрудничество с НАТО будет оставаться приоритетом.

Что это означает?

Понятно, что оплаченное триллионами долларов западное фиаско в Кабуле - это всё-таки предлог. Ибо планы отпочковаться в военной сфере от США, серьёзно злоупотребляющих своим доминированием в мире не только при экс-президенте Дональде Трампе, вынашивались в Европе и раньше. В этом направлении уже проводилась серьёзная работа. Однако теперь, как видим, это окончательно решённый вопрос, что резко ускорит предстоящий разрыв. Отсюда, кстати, и публичная порка англосаксами - с австралийскими атомными подлодками - Франции, ядерные силы которой придадут Евроармии, состоящей пока из отдельных международных подразделений и командований, необходимую солидность.

Союз Франции и Германии, превращающий ЕС в реального геополитического конкурента США и примкнувших к ним англосаксонских стран, чего невозможно добиться без военной составляющей, - вот что вызывает гнев Вашингтона и желание наказать его организаторов.

В этой связи становится очевидным, что НАТО наступает конец, так как тратить одновременно большие деньги и на то, и на другое страны-участники Евроармии долго не смогут. Её сотрудничество с НАТО, если он, конечно, предстоящую передрягу переживёт, тоже будет проблемой, так как альянсом командует Вашингтон, а в Евроармии будут заправлять Париж и Берлин, чьи цели и интересы далеко не всегда совпадают.

Что с того?

У России в этой связи появляется окно возможностей. Точнее, из-за неизбежного в данном случае на Западе организационного бардака никто не сможет нам мешать решать проблемы утраченных территорий.

НАТО для европейских стран является военно-политической "чёрной дырой", которая засасывает и обнуляет армии вступающих в альянс стран, делая их ни на что не способными, вынуждая членов альянса быть подстилкой для империалистических интересов США и кормить ориентированную на Вашингтон трансатлантическую военную и политическую бюрократию, акул ВПК. За годы членства в НАТО, несмотря на колоссальные военные расходы (Франция и Германия стабильно входят в десятку больше всех тратящих на эти цели стран, а в спину им дышит Италия), армии европейских стран в разы, а некоторые и в десятки раз сократились количественно и качественно. Им критически не хватает исправной и тем более современной военной техники, хотя на НАТО в целом приходится по статистике 70 % мировых расходов на военные нужды! Большинство танков, бронемашин, армейских грузовиков, самолётов и вертолётов неисправны. Не хватает боеприпасов и самого базового снаряжения, средств связи.

Мало того, военные ведомства в ведущих европейских странах возглавляют женщины - с таким же эффектом, как и мужчины были бы министрами по женским делам. В грозно выглядящем на бумаге альянсе появились страны, население которых в целом симпатизирует России и солдаты которых - вроде болгар или черногорцев - не будут воевать с русскими, отказываются стрелять в русских солдат, нарисованных на мишенях. Некогда большие и хорошо организованные армии европейских стран, многие из которых отменили всеобщую воинскую повинность, теперь располагают для боевых действий лишь плохо экипированными батальонами, которые сложно перебросить на дальние расстояния, тем более сделать это быстро. Во всём этом европейцы полагались на американцев, которые использовали обычно своих европейских вассалов для подстраховки и полицейских функций в зарубежных авантюрах.

Европе эта жалкая роль, наконец, надоела, но быстро исправить ситуацию невозможно. Развивать Евроармию придётся за счёт бесполезного для Парижа и Берлина НАТО, в котором, однако, не желая, чтобы ими командовали немцы, кое-кто из европейских стран вроде Польши может остаться. Всё это приведёт к тому, что в течение десяти или более лет Евроармия не сможет толком встать на ноги, а НАТО - или развалится, или численно сократится, в любом случае - ослабнет. В этом и заключается шанс России - мы хорошо понимаем, как следовало бы им воспользоваться.