Приговор Меркель подпишут в Гессене

Провальные земельные выборы в Гессене в это воскресенье после катастрофы для партий правящей в ФРГ коалиции в Баварии могут переполнить чашу терпения руководства ХДС, ибо у него не останется выбора, кроме как избавиться от Ангелы Меркель, превратившейся в балласт для своей партии

Автор:

Латышев Сергей

За нокдауном канцлеру ФРГ Ангеле Меркель на земельных выборах в Баварии 14 октября, где «сестринский» для христианских демократов (ХДС) Христианско-социальный союз (ХСС) потерпел серьезное поражение, последует, согласно прогнозам, нокаут в Гессене, где в это воскресенье тоже состоятся земельные выборы. Только удар теперь придется непосредственно по меркелевской ХДС.

Эта земля, созданная американцами в её нынешнем виде после Второй мировой войны из нескольких мини-Гессенов, является одной из самых богатых в ФРГ. В ней находится финансовая столица Европы – Франкфурт-на-Майне, игравший в течение веков исключительную роль в европейской истории и продолжающий в наши дни, хотя и в другом смысле, эту традицию.

В прошлом гессенцы влияли даже на мировую политику: знаменитые гессенские наемники едва не подавили в пользу Британии сепаратистское восстание в её североамериканских колониях, которые смогли победить англичан и гессенцев и провозгласить независимость только в результате военного вмешательства Франции. Однако в воскресенье жителям Гессена будет предоставлена возможность вновь решительно повлиять не только на национальную, но и, по крайней мере, европейскую политику.

Воскресные земельные выборы в Гессене могут «похоронить» Ангелу Меркель. Фото: www.globallookpress.com

Потому что, если партия Меркель ХДС, как ожидается, «погорит» и на этих земельных выборах, это событие – последнее в череде болезненных неудач федерального канцлера – предопределит политическую судьбу Меркель. Ей придется либо самой подавать в отставку, либо дожидаться начала декабря, когда её, вероятно, попросят уйти функционеры ХДС на своём партийном съезде.

Прогнозы сулят катастрофу

Согласно прогнозам, ХДС еще хуже выступит на гессенских выборах, чем ХСС в Баварии, где эта региональная партия, возглавляемая главой МВД ФРГ Хорстом Зеехофером, получила на 10,4% голосов меньше, чем на предыдущих выборах. ХДС в Гессене, которую возглавляет в этой федеральной земле верный и абсолютно лояльный Меркель Фолькер Буффье, грозит потеря примерно 12% голосов избирателей. ХДС, как прогнозируется, получит на выборах 26% вместо 38%. Как и в Баварии, в Гессене ожидается успех «зеленых», за которых в Германии голосуют наиболее оголтелые представители «современных ценностей», которых немало в Гессене.