Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«По грудь в ледяной воде»: как спасали от наводнения посёлок в Краснодарском кр...
Россия поможет Сирии уничтожить оставшихся в Идлибе боевиков - Путин на саммите ...
Путин оценил итоги четырехстороннего саммита в Стамбуле
"Россия не сможет заменить США на Ближнем Востоке": Мэттис прокомменти...
Главная / В мире

Приговор Меркель подпишут в Гессене

27 октября 2018, 21:24  •  121 • В мире
Провальные земельные выборы в Гессене в это воскресенье после катастрофы для партий правящей в ФРГ коалиции в Баварии могут переполнить чашу терпения руководства ХДС, ибо у него не останется выбора, кроме как избавиться от Ангелы Меркель, превратившейся в балласт для своей партии
Автор:
Латышев Сергей
За нокдауном канцлеру ФРГ Ангеле Меркель на земельных выборах в Баварии 14 октября, где «сестринский» для христианских демократов (ХДС) Христианско-социальный союз (ХСС) потерпел серьезное поражение, последует, согласно прогнозам, нокаут в Гессене, где в это воскресенье тоже состоятся земельные выборы. Только удар теперь придется непосредственно по меркелевской ХДС.
Эта земля, созданная американцами в её нынешнем виде после Второй мировой войны из нескольких мини-Гессенов, является одной из самых богатых в ФРГ. В ней находится финансовая столица Европы – Франкфурт-на-Майне, игравший в течение веков исключительную роль в европейской истории и продолжающий в наши дни, хотя и в другом смысле, эту традицию.
В прошлом гессенцы влияли даже на мировую политику: знаменитые гессенские наемники едва не подавили в пользу Британии сепаратистское восстание в её североамериканских колониях, которые смогли победить англичан и гессенцев и провозгласить независимость только в результате военного вмешательства Франции. Однако в воскресенье жителям Гессена будет предоставлена возможность вновь решительно повлиять не только на национальную, но и, по крайней мере, европейскую политику.
Воскресные земельные выборы в Гессене могут «похоронить» Ангелу Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Потому что, если партия Меркель ХДС, как ожидается, «погорит» и на этих земельных выборах, это событие – последнее в череде болезненных неудач федерального канцлера – предопределит политическую судьбу Меркель. Ей придется либо самой подавать в отставку, либо дожидаться начала декабря, когда её, вероятно, попросят уйти функционеры ХДС на своём партийном съезде.
Прогнозы сулят катастрофу
Согласно прогнозам, ХДС еще хуже выступит на гессенских выборах, чем ХСС в Баварии, где эта региональная партия, возглавляемая главой МВД ФРГ Хорстом Зеехофером, получила на 10,4% голосов меньше, чем на предыдущих выборах. ХДС в Гессене, которую возглавляет в этой федеральной земле верный и абсолютно лояльный Меркель Фолькер Буффье, грозит потеря примерно 12% голосов избирателей. ХДС, как прогнозируется, получит на выборах 26% вместо 38%. Как и в Баварии, в Гессене ожидается успех «зеленых», за которых в Германии голосуют наиболее оголтелые представители «современных ценностей», которых немало в Гессене.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
121
Источник
Похожие новости
27 октября 2018, 01:54
Следующим плацдармом будет Азов: Политолог объяснил выгоду Запада от украинской агонии войны
27 октября 2018, 18:09
Израиль увидел связь между ракетами ХАМАС и руководствами Сирии и Ирана
27 октября 2018, 14:39
Все на выход: может ли брексит стоить Великобритании части заморских территорий

27 октября 2018, 21:24
Приговор Меркель подпишут в Гессене
27 октября 2018, 01:39
«Предъявлены обвинения по пяти пунктам»: что известно о подозреваемом ФБР в рассылке посылок с бомбами Сизаре Сэйоке
27 октября 2018, 08:09
Стамбульский саммит: каких результатов стоит ожидать от встречи лидеров России, Турции, Германии и Франции по Сирии
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
27 октября 2018, 01:54
Следующим плацдармом будет Азов: Политолог объяснил выгоду Запада от украинской агони...
27 октября 2018, 01:54
Достаточно объявить войну: На Украине придумали, как заглушить Россию в Совбезе ООН
27 октября 2018, 05:09
Разгромит ли НАТО Россию за 10 дней? (Руслан Осташко)
27 октября 2018, 05:09
Яма на ровном месте: В Турции земля разверзлась под ногами прохожих - видео
27 октября 2018, 01:54
Рядом с Румынией украинские пограничники обстреляли толпу людей, трое ранены - видео
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
26 октября 2018, 03:09
«Земля и море будут гореть»: Украина назвала «болевые точки» России, на которые надавит через ООН
23 октября 2018, 00:24
Воздушный разведчик США оценил вооружение Крыма с Черного моря
26 октября 2018, 09:39
«Украина загонит себя в тупик»: В Киеве придумали альтернативу разрыву договора с Россией по Азовскому морю
25 октября 2018, 17:24
«Невероятно крутая женщина»: Соцсети поразил поступок жены президента Сирии Асада - фото
22 октября 2018, 04:54
Македонские депутаты подписали приговор Ципрасу
25 октября 2018, 04:24
Смарт-бомба ждала своего часа: Эксперты объяснили - покушение на Захарченко было неминуемо
22 октября 2018, 21:09
Наконец-то: Эксперты объяснили, почему антиукраинские санкции были долгожданными
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.