Приговор Браудеру: России пора создавать собственный "список Магнитского"

• 123 • Политика

Международный финансист и представитель глобального капитала Уильям Браудер получил ещё один срок в России. Тверской суд Москвы приговорил основателя фонда Hermitage Capital к девяти годам заключения

Браудер признан виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов более чем на три миллиарда рублей. Суд постановил взыскать со спекулянта и второго подсудимого, Ивана Черкасова, более 4,2 млрд рублей.

Финансист с большой дороги

Важно понимать, что это не первое дело и не первый приговор Браудера. В 2013 году Тверской суд Москвы приговорил его к девяти годам заключения за налоговые махинации. Как и нынешний приговор, первый был абсолютно виртуальным, так как был вынесен заочно: сам Браудер находится за пределами России и по понятным причинам не спешит в нашу страну. Первое дело было связано с громким политическим скандалом. Суд признал Браудера и аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского виновными в уклонении от уплаты налогов объёмом 522 млн рублей. Дело против Сергея Магнитского прекращено в связи с его смертью, суд установил, что действовал он в интересах Браудера.

Как у Запада подскочило давление на Россию

"Вашингтонские маневры": санкции притормозили (комментирует Кирилл Бенедиктов)

Смерть Магнитского в тюрьме стала формальным поводом для начала давления на Россию. Был составлен так называемый "Список Магнитского" — первая серьёзная попытка давления Запада на постсоветскую Россию. Его обнародование ознаменовало собой новую эру в отношениях между Москвой, с одной стороны, и Вашингтоном с сателлитами — с другой. По сути, он стал "чёрной меткой" глобальных элит, которые были до глубины души оскорблены и ошарашены нежеланием российского руководства становиться западной колонией и полностью перейти под внешнее управление. В список вошли несколько десятков человек, в основном представители силовых ведомств, а вокруг него развёрнута настоящая информационная кампания с привлечением тяжёлой артиллерии вроде CNN и других международных СМИ, контролируемых из США.

Нужно перенимать опыт

История Браудера и Магнитского должна стать примером работы с геополитическими противниками. То остервенение, с которым западные сети влияния принялись раскручивать эту тему, показывает слаженность их работы и способность моделировать информационное поле, что в условиях современного общества является принципиально важным фактором. Россия должна перенять данный опыт и по любому более-менее значимому поводу создавать собственные списки "нежелательных граждан" и "угнетателей человечества". Тем более, что поводов более чем достаточно: США и их партнёры регулярно нарушают права человека, задерживают без суда и следствия людей по всему миру, в том числе и граждан России. Что характерно, с каждым годом всё больше людей на Западе понимают абсурдность позиции американских и европейских элит по данному вопросу и открыто выступают против агрессии в отношении стран, несогласных с западным курсом. Чем быстрее Россия начнет составлять собственные списки и вводить санкции против физических лиц, компаний и ведомств, тем лучше.

Афанасьев Андрей