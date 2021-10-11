Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
Почему Россия согласились на приезд Нуланд
Спикеру Рады посоветовали вспомнить слова Николая II
"Нельзя отмалчиваться!": Ракетостроитель разоблачил военную хитрость С...
Главная / Политика

Приготовил печенье к чаю. Медведев написал статью для Виктории Нуланд

11 октября 2021, 10:40  •  163 • Политика
В ночь на 11 октября в "Коммерсанте" опубликована статья Дмитрия Медведева об отношениях России и Украины. Это самая интересная статья на эту тему за последнее время и отдельно самая интересная статья Медведева. Особенно если учесть, что автор сейчас – не только публицист и даже не только председатель партии "Единая Россия", но и зампред Совета безопасности страны.
Единственный вывод из длинного текста: нынешнее руководство Украины таково, что дел с ним иметь невозможно – почему это так, Медведев объясняет подробно.
Раз так, ничего делать и не нужно: "Россия умеет ждать". Слова "Донбасс" в статье нет, хотя есть "Минские соглашения". В контексте "сами просили о них, сами теперь ими недовольны".
Медведев постулирует, что ничего меняться не должно и не будет. Зампред Совбеза считает, что отношения нужно заморозить на той точке, где они находятся сейчас.
Для Донбасса, который только что массово голосовал за "Единую Россию", – это плохое послание от председателя партии. Для Украины и её лидеров – хорошее. Творите что хотите, мы подождём, пока вы там сами кончитесь.
Но с чего они там кончатся, непонятно совершенно. Разве что в ходе общения с кукловодами, то есть с США, Россия чего-то добьётся...
Отдельно очень интересно, как Медведев выстраивает критику (за неимением другого слова) Зеленского. Получается: хуже всего, что он еврей. И пошёл служить нацистам, потому что иначе не мог бы удержаться у власти. Каков подлец, забыл, кто он и что нацисты делали с его предками.
Оно так, но тогда выходит, был бы Зеленский по происхождению "щирым" из Полтавы или Львова или потомком Херсонского полицая, репатриантом из Канады, с ним можно было бы иметь дело? Противоречия в глаза бы не лезли?
Впрочем, статья Медведева – очень своевременная. Если вспомнить, что она появилась как раз перед визитом в Москву Виктории Нуланд. Можно счесть её предварительным предложением – совершенно неофициальным – со стороны России. Даже, я бы сказал, предложением печенек.
С вами говорить про Украину будем, уважаемые представители администрации президента США, а на самой Украине говорить не с кем. Но если вы согласны с нами, что Зеленский недостоин, следующий ваш ставленник может быть более приемлемым.
Беда в том, что следующий, как обычно на Украине, "придёт с востока, чтобы уйти на запад". Изберут его голосами русских, а служить он будет всё тем же "сторонникам европейского выбора".
Ещё по теме:
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ: "ВО ГЛАВЕ УКРАИНЫ СТОЯТ НЕВЕЖЕСТВЕННЫЕ И НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ"
ЕСЛИ УКРАИНА НАПАДЁТ НА ДОНБАСС, РОССИЯ НЕ БУДЕТ КУРИТЬ БАМБУК
ЕВРОСОЮЗ ПЛАНИРУЕТ НАЧАТЬ ВОЕННУЮ МИССИЮ В УКРАИНЕ ИЗ-ЗА "АКТИВНОСТИ РОССИИ"

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





163
Источник
Похожие новости
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повторяется
11 октября 2021, 01:20
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум Тайваням сразу"
11 октября 2021, 04:50
"Даже рубля не вложат": Военкор раскрыл схему наживы Узбекистана на русской земле
11 октября 2021, 08:55
"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зрелище не для слабонервных"
11 октября 2021, 06:35
"Кинжалом" в десятку: Меткость русских кораблей попала на видео
11 октября 2021, 06:35
Русский дипломат в трёх словах подсказал Европе способ справиться с газовым кризисом
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повто...
11 октября 2021, 01:20
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум Тайв...
11 октября 2021, 04:50
"Даже рубля не вложат": Военкор раскрыл схему наживы Узбекистана на русской...
11 октября 2021, 07:10
Нардеп: Зеленский уже готов на всё ради налаживания отношений с РФ
11 октября 2021, 08:55
"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зрелище...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 октября 2021, 02:15
Владимир Путин. Послание Табаки
06 октября 2021, 18:40
В Кремле ответили на просьбу Вучича о помощи по газу
05 октября 2021, 19:55
Русские в космосе. Провал США подтверждён историей
07 октября 2021, 02:15
"Россия будет выставлять свои условия": Политолог "перевёл" слова Путина об Украине и газе
04 октября 2021, 15:20
Встреча Путина и Зеленского: Что утаивает Украина?
05 октября 2021, 04:45
Жители Германии оценили газ в "Северном потоке – 2": "Это успех"
06 октября 2021, 07:00
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.