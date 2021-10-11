Приготовил печенье к чаю. Медведев написал статью для Виктории Нуланд

В ночь на 11 октября в "Коммерсанте" опубликована статья Дмитрия Медведева об отношениях России и Украины. Это самая интересная статья на эту тему за последнее время и отдельно самая интересная статья Медведева. Особенно если учесть, что автор сейчас – не только публицист и даже не только председатель партии "Единая Россия", но и зампред Совета безопасности страны.

Единственный вывод из длинного текста: нынешнее руководство Украины таково, что дел с ним иметь невозможно – почему это так, Медведев объясняет подробно.

Раз так, ничего делать и не нужно: "Россия умеет ждать". Слова "Донбасс" в статье нет, хотя есть "Минские соглашения". В контексте "сами просили о них, сами теперь ими недовольны".

Медведев постулирует, что ничего меняться не должно и не будет. Зампред Совбеза считает, что отношения нужно заморозить на той точке, где они находятся сейчас.

Для Донбасса, который только что массово голосовал за "Единую Россию", – это плохое послание от председателя партии. Для Украины и её лидеров – хорошее. Творите что хотите, мы подождём, пока вы там сами кончитесь.

Но с чего они там кончатся, непонятно совершенно. Разве что в ходе общения с кукловодами, то есть с США, Россия чего-то добьётся...

Отдельно очень интересно, как Медведев выстраивает критику (за неимением другого слова) Зеленского. Получается: хуже всего, что он еврей. И пошёл служить нацистам, потому что иначе не мог бы удержаться у власти. Каков подлец, забыл, кто он и что нацисты делали с его предками.

Оно так, но тогда выходит, был бы Зеленский по происхождению "щирым" из Полтавы или Львова или потомком Херсонского полицая, репатриантом из Канады, с ним можно было бы иметь дело? Противоречия в глаза бы не лезли?

Впрочем, статья Медведева – очень своевременная. Если вспомнить, что она появилась как раз перед визитом в Москву Виктории Нуланд. Можно счесть её предварительным предложением – совершенно неофициальным – со стороны России. Даже, я бы сказал, предложением печенек.

С вами говорить про Украину будем, уважаемые представители администрации президента США, а на самой Украине говорить не с кем. Но если вы согласны с нами, что Зеленский недостоин, следующий ваш ставленник может быть более приемлемым.

Беда в том, что следующий, как обычно на Украине, "придёт с востока, чтобы уйти на запад". Изберут его голосами русских, а служить он будет всё тем же "сторонникам европейского выбора".

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