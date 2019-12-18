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Пригласили на Курилы: Российские пограничники задержали пять японских кораблей

18 декабря 2019, 21:39  •  80 • В мире
Российские пограничники задержали пять японских кораблей, пригласив их на Курилы для проверки документов. Об этом сообщают японские СМИ.
Российские пограничники задержали несколько рыболовецких кораблей, которые действовали под флагом Японии. Об этом сообщили японские СМИ со ссылкой на дипломатов.
Согласно предварительным данным, речь идёт о пяти кораблях. Часть судов принадлежит кооперативу в городе Немуро.
Представители России сопроводили задержанные корабли на один из островов южной части Курил. Пока неизвестно, сколько граждан Японии находилось на борту, передаёт телеканал NHK.

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