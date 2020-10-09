Приглашение Путина приняли и Баку, и Ереван: Захарова назвала дату мирных переговоров в Москве

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с представителями прессы сообщила о позиции Армении и Азербайджана в отношении переговоров в Москве.

В четверг, 8 октября, в Кремле сообщили, что Президент РФ Владимир Путин обсудил вопросы урегулирования карабахского конфликта с главами обоих государств - армянским премьер-министром Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Путин настаивал на завершении вооружённого противостояния и призвал стороны перейти к восстановлению разрушенных объектов и обмену пленными. Кроме того, он пригласил руководителей МИД обеих стран в российскую столицу на консультации по мирному разрешению конфликта.

Захарова отмечает, что и Баку, и Ереван согласились отправить своих представителей на переговоры, которые пройдут в Москве уже сегодня.