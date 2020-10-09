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Приглашение Путина приняли и Баку, и Ереван: Захарова назвала дату мирных переговоров в Москве

09 октября 2020, 14:45  •  99 • Политика
Приглашение Владимира Путина приняли и Баку, и Ереван. Мария Захарова назвала дату мирных переговоров по урегулированию карабахского конфликта, которые пройдут в Москве. Они состоятся уже сегодня: "Идёт активная подготовка".
Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с представителями прессы сообщила о позиции Армении и Азербайджана в отношении переговоров в Москве.
В четверг, 8 октября, в Кремле сообщили, что Президент РФ Владимир Путин обсудил вопросы урегулирования карабахского конфликта с главами обоих государств - армянским премьер-министром Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.
Путин настаивал на завершении вооружённого противостояния и призвал стороны перейти к восстановлению разрушенных объектов и обмену пленными. Кроме того, он пригласил руководителей МИД обеих стран в российскую столицу на консультации по мирному разрешению конфликта.
Захарова отмечает, что и Баку, и Ереван согласились отправить своих представителей на переговоры, которые пройдут в Москве уже сегодня.
"Идёт активная подготовка", - заметила дипломат.

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