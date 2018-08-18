Приглашение Путина на свадьбу вызвало грустную улыбку у украинского министра

Глава МИД Украины Павел Климкин крайне недоволен визитом президентом России Владимира Путина на свадьбу к главе МИД Австрии Карин Кнайсль.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал предстоящий визит на свадьбу своей коллеги главы МИД Австрии Карин Кнайсль президента России Владимира Путина. Климкин почему-то ищет в этом визите двойной смысл.

О своих размышлениях по поводу визита Путина на свадьбу, которая состоится 18 августа, Климкин написал у себя в Twitter.

С его точки зрения МИД Австрии вынужден оправдываться в преддверии этого визита, подчеркивая, что внешнеполитический курс страны останется без изменений. Глава МИД Украины сомневается, что визит Владимира Путина будет по настоящему частным.

Более того, Климкин считает такую дипломатию «новой интересной формой, которая вызывает грустную улыбку».