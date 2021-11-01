Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России
Газопровод из России в Европу полностью остановлен
Уже не смешно - скорее страшно. Никита Михалков об угрозе России
В Госдуме объяснили прекращение Россией поставок угля на Украину
Главная / Политика

Приглашение на казнь отвергнуто: Путин и Си не приехали на "зелёные" саммиты

01 ноября 2021, 19:25  •  76 • Политика
В шотландском Глазго стартовал глобальный саммит ООН об изменении климата (COP26), на который собрались свыше 100 глав государств и правительств со всего мира, представители 196 стран, включая политиков, бизнесменов, сотрудников некоммерческих организаций, журналистов. Их безопасность обеспечивают 10 тысяч полицейских. Это самое крупное из мероприятий такого рода, когда-либо проходивших в Британии. Вместе с другими ведущими странами Запада она им и дирижирует. Ведущие участники форума перекочевали в Глазго из Рима, где отметились на саммите G20. Оба мероприятия вполне можно рассматривать как одно целое, проходящее под "зелёной" повесткой дня. Лидеры России и Китая, однако, ни в Рим, ни в Глазго не приехали. И неспроста. Объясняем почему.

Слушали – постановили

Климатический саммит в Глазго – мероприятие масштабное, оно будет проходить аж до 12 ноября. Первые два дня посвящены встречам глав стран-членов G20. Там будет обсуждаться, в какой степени каждая из них выполнила обязательства по реализации основных пунктов Парижского соглашения по климату 2015 года. Они заключаются в снижении выбросов парниковых газов, наращивании производства возобновляемой энергии, сдерживании глобального потепления и выделении средств бедным странам на борьбу с изменениями климата.
Никакого "прорыва" не будет – как не было его на римском саммите G20, который по экологической части оказался сущим пшиком. Краткие результаты:
  • участники признали "научным" подход к целям Парижского соглашения по климату;
  • договорились сдерживать глобальное потепление (которое зависит главным образом от природных циклов похолодания-потепления) на уровне до 1,5°C вместо 2°;
  • подтвердили готовность перейти к карбоновой нейтральности в энергетике к "середине века" (Россия и Китай считают, что это недостижимо ранее 2060 года);
  • постановили как-то добиваться сокращения добычи угля;
  • договорились высадить триллион деревьев в особо пострадавших экосистемах.
То есть банальный набор благих пожеланий.
Это было, впрочем, вполне прогнозируемо. Если в балагане собралось много участников, он становится большим балаганом, а не серьёзным собранием. А в Риме был именно балаган, чего совершенно не скрывал британский премьер Борис Джонсон. Он постоянно кривлялся, строил смешные рожицы, в шутку бросался на французского президента Эмманюэля Макрона в связи с разногласиями из-за вылова рыбы в Ла-Манше и пугал мир грандиозным крахом. Но балаган – развлечение на любителя, поэтому лидеры двух ведущих стран мира – президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин – ни в Рим, ни в Глазго не поехали, ограничившись вежливым участием в обоих "зелёных" мероприятиях по видеосвязи.

Что там делать Путину?

Путин от модной климатической повестки вроде бы и не отказывался. Выступая по видеосвязи на саммите G20, русский президент отметил, что вопросы изменения климата имеют важное значение и непосредственно касаются России, в связи с чем страна активно участвует в международных усилиях по сохранению климата. Он заверил, что Россия выполняет все взятые на себя обязательства по рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению, повышает энергоэффективность экономики, модернизирует электроэнергетику, сокращает выбросы попутного газа при добыче нефти. Путин даже потроллил участников саммита, допустив, что проекты сохранения лесов полезнее инвестиций в "зелёную" энергетику. Но многие, и в первую очередь президент США Джо Байден, всё равно остались недовольны.
Причин недовольства Путиным за личное неучастие в обоих саммитах у Байдена, его друзей и вассалов много. Давайте представим себе, что Путин поехал в Рим и Глазго. Это означало бы, что западные "партнёры" и журналисты взяли бы его в осаду и забросали вопросами по поводу газа, который Россия, по мнению США, "может и должна" себе в убыток и по первому требованию поставлять любому желающему и обязательно через Украину, чтобы кормить проамериканский и русофобский режим в Киеве. Несогласие Москвы с такой постановкой вопроса автоматически привело бы к обвинениям в "энергетической войне" России против Украины, Европы и всего мира. Оно нам надо?
Или давайте представим, что Путин на форуме пообщался бы с Байденом, они нашли бы возможность поговорить подольше и о чём-то договориться. Поговорили. Договорились. А потом Россия президентские обещания выполнила, а американцы – нет. С такой мотивировкой: Путин, дескать, царь: пообещал – сделал. А у нас демократия: есть ещё и Конгресс, и общественное мнение, и свободная пресса. Поэтому то, что президент США пообещал "автократу" Путину, вообще ничего не значит, и невыполнение такого обещания вовсе не означает, что Байден не джентльмен.
В России этот стиль переговоров хорошо знают – и именно поэтому не воспринимают всерьёз, как и полагается с балаганом. Хотите договариваться – продемонстрируйте серьёзность и отправляйтесь на аудиенцию к Путину в Сочи, там можно поговорить и час, и пять, а не впопыхах на задворках какого-нибудь саммита. Что касается Глазго (Шотландия пока что член Соединённого Королевства), то как Путин вообще поедет в страну, где его и Россию сделали пугалом, проворачивают одну антирусскую провокацию за другой, похищают (а то и убивают) граждан России, как в случае с Сергеем и Юлией Скрипаль?

Приглашение на казнь

Но, конечно, Путин и Си не приехали в Рим и Глазго не из-за собственной серьёзности (русский президент, как известно, ценит хорошую шутку) и не из-за дешёвых провокаций. Дело в том, что тематика обоих саммитов – это часть подготовки Запада к экономическому удушению России и Китая. А от нас требуют этому аплодировать, легитимизировать гнусные планы участием лидеров наших стран.
Западу очень хотелось бы получать от России газ и нефть, от Китая – магний в нужных для себя количествах, но при этом… штрафовать Москву и Пекин за экологический ущерб при их добыче, да и вообще всячески сдерживать наше экономическое развитие. Так, в Риме объявили войну углю, а Китай является его крупнейшим в мире производителем и потребителем.
Латушко представил белорусам план борьбы против Лукашенко
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Pang Xinglei/globallookpress.com
Для того, чтобы надеть экономическую узду на Китай и Россию, в ЕС придумали "углеродный налог". Поставщикам железа, стали, алюминия, удобрений из России он обойдётся в крупные суммы: фактически мы будем платить дополнительный налог за право производить и продавать собственную продукцию (примерно 16% от стоимости товара!). Под "углеродный налог" подпадают также цемент и электроэнергия, а в будущем он может быть распространён и на другие товары, например нефтепродукты.
На секундочку, в минувшем году свыше 60% европейского импорта из России пришлось на энергоносители – представьте масштаб потерь для русского бюджета!
В полную силу эта дискриминационная для поставщиков "неэкологических" товаров система должна заработать с 2035 года. Европейцы намерены парадоксальным образом заработать огромные деньги на отравлении другими странами своей собственной экологии. А то, что это ударит и по европейскому потребителю (цены на энергию вырастут), – ничего страшного: лес рубят – щепки летят.

Что с того?

Резюмирую: саммиты в Риме и Глазго вовсе не по поводу экологии – они про сохранение и закрепление Западом своего глобального доминирования. Когда другие страны, даже играя по западным правилам, догоняют и перегоняют Запад, он просто меняет на ходу правила и поле игры. Расчёт тут один – у богатых стран больше возможностей соответствовать высоким экологическим критериям. Так на первый взгляд благородные и гуманные по отношению к людям и природе принципы используются на деле для того, чтобы не давать развиваться другим странам.
Однажды Запад уже применил похожий трюк: инспирированный США с помощью своих арабских друзей энергетический кризис 1973 года, когда стоимость нефти сразу увеличилась в четыре раза, а доллар сменил золотое обеспечение на нефтяное, богатые западные страны с Японией и кое-кем в придачу благополучно пережили. Зато начавшаяся было индустриализация основной части "третьего мира" была сорвана, а эти страны отброшены в нищету, многие из которых пребывают в ней до сих пор.
Именно поэтому Путин с Си и отказались ехать на саммиты, направленные против коренных интересов их стран. Подыгрывать удушению собственных стран личным присутствием в Риме и Глазго было бы просто глупо. Нам нужна не G20, а G2 – Москва и Пекин обязаны срочно договариваться о том, как совместно противопоставить "зелёной" стратегии Запада.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





76
Источник
Похожие новости
01 ноября 2021, 00:45
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
01 ноября 2021, 06:35
Экс-секретарь СНБО предупредил об опасной встрече Путина. Дальше - капитуляция
01 ноября 2021, 02:30
Крушение MH17 - часть спецоперации? Суд в Нидерландах продолжается
01 ноября 2021, 10:05
"Хочу, чтобы русские поняли": глава Молдавии сделала заявление после нового контракта с "Газпромом"
01 ноября 2021, 08:20
"Просто сбежали с этого бала": Депутат Рады назвал двух "предателей" Украины
01 ноября 2021, 00:45
Байден передал Путину послание: Сергей Лавров раскрыл детали переговоров
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 ноября 2021, 00:45
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
01 ноября 2021, 06:35
Экс-секретарь СНБО предупредил об опасной встрече Путина. Дальше - капитуляция
01 ноября 2021, 02:30
Крушение MH17 - часть спецоперации? Суд в Нидерландах продолжается
01 ноября 2021, 09:30
Украина захватила десятки российских локомотивов: это разграбление
01 ноября 2021, 10:05
"Хочу, чтобы русские поняли": глава Молдавии сделала заявление после нового к...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 октября 2021, 02:10
Уничтожать "Байрактары" будут интеллигентно. Секрет ликвидации раскрыл Баранец
28 октября 2021, 15:05
Под Лукашенко зашатался трон: в Москве устроили "смотрины" потенциального преемника
30 октября 2021, 00:55
Уже не смешно - скорее страшно. Никита Михалков об угрозе России
29 октября 2021, 04:30
Готовится масштабная провокация: США призвали своих союзников в ЕС "накачать" Украину оружием
01 ноября 2021, 06:35
Экс-секретарь СНБО предупредил об опасной встрече Путина. Дальше - капитуляция
31 октября 2021, 18:55
США ждут русских на границе России и Украины
29 октября 2021, 00:25
Понты не прошли - началась паника. Зеленский проиграл Донбасс и теряет Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.