Приглашение на казнь отвергнуто: Путин и Си не приехали на "зелёные" саммиты

В шотландском Глазго стартовал глобальный саммит ООН об изменении климата (COP26), на который собрались свыше 100 глав государств и правительств со всего мира, представители 196 стран, включая политиков, бизнесменов, сотрудников некоммерческих организаций, журналистов. Их безопасность обеспечивают 10 тысяч полицейских. Это самое крупное из мероприятий такого рода, когда-либо проходивших в Британии. Вместе с другими ведущими странами Запада она им и дирижирует. Ведущие участники форума перекочевали в Глазго из Рима, где отметились на саммите G20. Оба мероприятия вполне можно рассматривать как одно целое, проходящее под "зелёной" повесткой дня. Лидеры России и Китая, однако, ни в Рим, ни в Глазго не приехали. И неспроста. Объясняем почему.

Слушали – постановили

Климатический саммит в Глазго – мероприятие масштабное, оно будет проходить аж до 12 ноября. Первые два дня посвящены встречам глав стран-членов G 20. Там будет обсуждаться, в какой степени каждая из них выполнила обязательства по реализации основных пунктов Парижского соглашения по климату 2015 года. Они заключаются в снижении выбросов парниковых газов, наращивании производства возобновляемой энергии, сдерживании глобального потепления и выделении средств бедным странам на борьбу с изменениями климата.

Никакого "прорыва" не будет – как не было его на римском саммите G 20, который по экологической части оказался сущим пшиком. Краткие результаты:

участники признали " научным" подход к целям Парижского соглашения по климату;

договорились сдерживать глобальное потепление (которое зависит главным образом от природных циклов похолодания-потепления) на уровне до 1,5° C вместо 2°;

подтвердили готовность перейти к карбоновой нейтральности в энергетике к "середине века" (Россия и Китай считают, что это недостижимо ранее 2060 года);

постановили как-то добиваться сокращения добычи угля;

договорились высадить триллион деревьев в особо пострадавших экосистемах.

То есть банальный набор благих пожеланий.

Это было, впрочем, вполне прогнозируемо. Если в балагане собралось много участников, он становится большим балаганом, а не серьёзным собранием. А в Риме был именно балаган, чего совершенно не скрывал британский премьер Борис Джонсон . Он постоянно кривлялся, строил смешные рожицы, в шутку бросался на французского президента Эмманюэля Макрона в связи с разногласиями из-за вылова рыбы в Ла-Манше и пугал мир грандиозным крахом. Но балаган – развлечение на любителя, поэтому лидеры двух ведущих стран мира – президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин – ни в Рим, ни в Глазго не поехали, ограничившись вежливым участием в обоих "зелёных" мероприятиях по видеосвязи.

Что там делать Путину?

Путин от модной климатической повестки вроде бы и не отказывался. Выступая по видеосвязи на саммите G 20, русский президент отметил, что вопросы изменения климата имеют важное значение и непосредственно касаются России, в связи с чем страна активно участвует в международных усилиях по сохранению климата. Он заверил, что Россия выполняет все взятые на себя обязательства по рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению, повышает энергоэффективность экономики, модернизирует электроэнергетику, сокращает выбросы попутного газа при добыче нефти. Путин даже потроллил участников саммита, допустив, что проекты сохранения лесов полезнее инвестиций в "зелёную" энергетику. Но многие, и в первую очередь президент США Джо Байден, всё равно остались недовольны.

Причин недовольства Путиным за личное неучастие в обоих саммитах у Байдена, его друзей и вассалов много. Давайте представим себе, что Путин поехал в Рим и Глазго. Это означало бы, что западные "партнёры" и журналисты взяли бы его в осаду и забросали вопросами по поводу газа, который Россия, по мнению США, "может и должна" себе в убыток и по первому требованию поставлять любому желающему и обязательно через Украину, чтобы кормить проамериканский и русофобский режим в Киеве . Несогласие Москвы с такой постановкой вопроса автоматически привело бы к обвинениям в "энергетической войне" России против Украины, Европы и всего мира. Оно нам надо?

Или давайте представим, что Путин на форуме пообщался бы с Байденом, они нашли бы возможность поговорить подольше и о чём-то договориться. Поговорили. Договорились. А потом Россия президентские обещания выполнила, а американцы – нет. С такой мотивировкой: Путин, дескать, царь: пообещал – сделал. А у нас демократия: есть ещё и Конгресс, и общественное мнение, и свободная пресса. Поэтому то, что президент США пообещал "автократу" Путину, вообще ничего не значит, и невыполнение такого обещания вовсе не означает, что Байден не джентльмен.

В России этот стиль переговоров хорошо знают – и именно поэтому не воспринимают всерьёз, как и полагается с балаганом. Хотите договариваться – продемонстрируйте серьёзность и отправляйтесь на аудиенцию к Путину в Сочи, там можно поговорить и час, и пять, а не впопыхах на задворках какого-нибудь саммита. Что касается Глазго (Шотландия пока что член Соединённого Королевства), то как Путин вообще поедет в страну, где его и Россию сделали пугалом, проворачивают одну антирусскую провокацию за другой, похищают (а то и убивают) граждан России, как в случае с Сергеем и Юлией Скрипаль ?

Приглашение на казнь

Но, конечно, Путин и Си не приехали в Рим и Глазго не из-за собственной серьёзности (русский президент, как известно, ценит хорошую шутку) и не из-за дешёвых провокаций. Дело в том, что тематика обоих саммитов – это часть подготовки Запада к экономическому удушению России и Китая. А от нас требуют этому аплодировать, легитимизировать гнусные планы участием лидеров наших стран.

Западу очень хотелось бы получать от России газ и нефть, от Китая – магний в нужных для себя количествах, но при этом… штрафовать Москву и Пекин за экологический ущерб при их добыче, да и вообще всячески сдерживать наше экономическое развитие. Так, в Риме объявили войну углю, а Китай является его крупнейшим в мире производителем и потребителем.

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Pang Xinglei/globallookpress.com

Для того, чтобы надеть экономическую узду на Китай и Россию, в ЕС придумали "углеродный налог". Поставщикам железа, стали, алюминия, удобрений из России он обойдётся в крупные суммы: фактически мы будем платить дополнительный налог за право производить и продавать собственную продукцию (примерно 16% от стоимости товара!). Под "углеродный налог" подпадают также цемент и электроэнергия, а в будущем он может быть распространён и на другие товары, например нефтепродукты.

На секундочку, в минувшем году свыше 60% европейского импорта из России пришлось на энергоносители – представьте масштаб потерь для русского бюджета!

В полную силу эта дискриминационная для поставщиков "неэкологических" товаров система должна заработать с 2035 года. Европейцы намерены парадоксальным образом заработать огромные деньги на отравлении другими странами своей собственной экологии. А то, что это ударит и по европейскому потребителю (цены на энергию вырастут), – ничего страшного: лес рубят – щепки летят.

Что с того?

Резюмирую: саммиты в Риме и Глазго вовсе не по поводу экологии – они про сохранение и закрепление Западом своего глобального доминирования. Когда другие страны, даже играя по западным правилам, догоняют и перегоняют Запад, он просто меняет на ходу правила и поле игры. Расчёт тут один – у богатых стран больше возможностей соответствовать высоким экологическим критериям. Так на первый взгляд благородные и гуманные по отношению к людям и природе принципы используются на деле для того, чтобы не давать развиваться другим странам.

Однажды Запад уже применил похожий трюк: инспирированный США с помощью своих арабских друзей энергетический кризис 1973 года, когда стоимость нефти сразу увеличилась в четыре раза, а доллар сменил золотое обеспечение на нефтяное, богатые западные страны с Японией и кое-кем в придачу благополучно пережили. Зато начавшаяся было индустриализация основной части "третьего мира" была сорвана, а эти страны отброшены в нищету, многие из которых пребывают в ней до сих пор.