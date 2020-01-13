Приглашение к миру: Ливия собирается в Москве

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где, как предполагается, он может провести переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем, сообщил РИА «Новости» ливийский информированный источник.

В этот же день ожидается прибытие в российскую столицу самого Сараджа,

сообщил ливийский информационный портал Akhbarlibya 24 со ссылкой на лояльные ПНС СМИ. Накануне он был с визитом в Турции, где встретился в Стамбуле с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, отмечает издание.

По информации Al Wasat, помимо них, в Москву также направился спикер ливийской палаты представителей (постоянный избранный парламент) Акила Салех Иса. На портале сообщается, что он «вылетел в Россию во главе делегации для участия в переговорах о дальнейшем развитии событий в Ливии после прекращения огня» между воюющими лагерями. 12 января он выступил в египетском парламенте и допустил возможность обращения к Египту и его вооруженным силам за помощью в случае иностранного военного вторжения в Ливию.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 11 января призвали все стороны прекратить огонь с полуночи 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Хафтар поддержал эту инициативу, но все же пообещал продолжить наступление на ливийскую столицу. Сарадж тоже выступил за перемирие, но поставил условие: Хафтар должен отвести подразделения своей армии, которая с апреля прошлого года ведет наступление на Триполи.

Прекращение боевых действий на западе Ливии поприветствовал и египетский МИД. В ведомстве выразили готовность поддержать «все, что будет способствовать прекращению кровопролития». В поддержку решения противоборствующих стороны Ливии выступила и Лига арабских государств.

В итоге в ночь на 12 января ЛНА и ПНС объявили о прекращении боевых действий с полуночи по местному времени (01.00 мск). При этом обе стороны пообещали ответить на любое нарушение прекращения огня.

Последний раз Хафтар и Сарадж лично встречались 13 ноября 2018 года в Палермо на организованной Италией конференции по Ливии, но это было до того, как в апреле прошлого года Хафтар объявил о наступлении на Триполи.

Тогда в конференции участвовали, в том числе, бывший тогда председателем Европейского совета Дональд Туск и экс-верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Там также присутствовали представители Египта, Туниса, Швейцарии, Греции, Турции, Мальты, Алжира, России и других стран.

Мнения об этой встрече у ее участников оказались полярными. Спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гассан Саламе назвал прошедшие переговоры «успехом» и «важной отправной точкой в борьбе за мир, стабилизацию и процветание ливийского народа».

При этом вице-президент Турции Фуат Октай покинул конференцию с чувством «глубокого разочарования». Он назвал внутриливийское урегулирование невозможным, «пока некоторые страны продолжают подрывать процесс ради собственных мелких интересов».

В настоящее время в Ливии двоевластие: там одновременно правят международно признанное ПНС на западе и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара на востоке.

Парламент Турции 2 января поддержал законопроект, который предусматривает возможность отправки в Ливию турецких военнослужащих в рамках подписанного в конце ноября Анкарой и кабмином в Триполи меморандума о сотрудничестве, в том числе военном.

О начале переброски военных 5 января объявил Эрдоган. По его словам, в их задачи входят «координационные действия» и «безопасность легитимного правительства», но в самих боевых действиях они участвовать не будут.

В конце прошлого года телеканал Al Hadath со ссылкой на собственные источники сообщил, что ПНС попросило Турцию предоставить им системы противовоздушной обороны. Как сообщали журналисты, кабинет министров в Триполи также хочет, чтобы прикрытие наземных сил ПНС обеспечили турецкие ВВС.

О таком обращении кабинета Сараджа к Анкаре сообщило и агентство Reuters со ссылкой на представителя ПНС.

По его информации, помимо воздушной и наземной ливийцы также просили о морской военной поддержке.

Такие сведения подтвердил РИА «Новости» глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.