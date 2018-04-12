"Приезжайте, ознакомлюсь с уголовным делом в Москве": Поклонская ответила на вызов прокуратуры Украины

Депутат Госдумы России, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская ответила на вызов генпрокуратуры Украины.

- Публично информирую следственные органы Украины о том, что ознакомить меня лично с материалами уголовного производства можно по известному вам адресу. Кроме того, 12 апреля готова принять следователя у себя на рабочем месте с 9 до 18 часов. Боюсь, что таких смелых среди приспешников преступной украинской власти не найдется, - говорит Наталья Поклонская.

Напомним, кроме Поклонской, в Киеве ждут главу РК Сергея Аксенова, спикера крымского парламента Владимира Константинова, министра внутренних дел Сергея Абисова. Вызвать их решили в связи досудебным завершением открытых в отношении них уголовных дел. Незалежная обвиняет крымчан в госизмене.

Кстати, Поклонская со своей стороны тоже отправила заявление в СБУ, но регистрировать его отказали.

- Получила абсурдный и юридически неграмотный ответ СБУ о нежелании регистрировать и проводить проверку по моему заявлению о фактах преступлений, связанных с государственным переворотом на Украине 2013 - 2014 годов и геноцидом украинского народа, совершенными Порошенко П.А., Пашинским С.В., Парубием А.В., Яценюком А.П., Кличко В.В., Наливайченко В.А., Ярошем Д.А., Билецким А.Е., Шухевичем Ю.Р., Карпюком М.А., Турчиновым А.В., Тягнибоком О.Я., Аваковым А.Б., Махницким О.И., Заманом В.М., Мосийчуком И.В., Тенюхом И.И. и другими, - уточнила депутат.

Напомним, Сергей Аксенов считает выдвинутые прокуратурой Украины обвинения незаконными.

- Это чисто пропагандистская акция. Мы уже привыкли к подобным действиям и не обращаем на них внимания, - говорит глава РК Сергей Аксенов. -Теперь по существу дела. Украинская прокуратура перепутала адресатов. Им надо вызывать для ознакомления с материалами дела Порошенко, Турчинова, Авакова, Парубия и других преступников, совершивших государственный переворот на Украине в феврале 2014 года.

Аксенов отметил, что именно эти лица создали преступную группу и совершили действия, направленные на «насильственное свержение конституционного строя и захват государственной власти».

- Именно они изменили своей стране и украинскому народу в интересах США и других спонсоров государственного переворота, развязали гражданскую войну и убили десятки тысяч людей. За это их и будет судить украинский народ, я в этом ни секунды не сомневаюсь, - подчеркнул Аксенов.