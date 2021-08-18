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Приезд Мишустина в Казахстан вскрыл языковой парадокс республики

18 августа 2021, 17:05  •  106 • Политика
Премьер-министр Михаил Мишустин приехал в Казахстан, и его визит вскрыл языковой парадокс республики, где русский язык имеет статус официального.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 18 августа проводит в Казахстане с официальным визитом. 18 минут он слушал про национальные проекты страны на русском языке.
После, на встрече с премьером Казахстана Аскаром Маминым Мишустин поблагодарил руководство страны за внимательное отношение к русскому языку.
"Русский язык имеет в Казахстане статус официального. Он является ключевым элементом и межгосударственного, и межнационального общения. Способствует укреплению связей между нашими людьми и семьями", - отметил Мамин.
Правда, все дорожные знаки в центре Нурсултана на казахском и английском языках, заметили в Telegram-канале радио "Маяк".
"Хорошо что нет языковых патрулей - хотя бы на время визита премьер-министра России", - добавили в сообщении.

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