|
Приезд Мишустина в Казахстан вскрыл языковой парадокс республики
18 августа 2021, 17:05 • 106 • Политика
Премьер-министр Михаил Мишустин приехал в Казахстан, и его визит вскрыл языковой парадокс республики, где русский язык имеет статус официального.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 18 августа проводит в Казахстане с официальным визитом. 18 минут он слушал про национальные проекты страны на русском языке.
После, на встрече с премьером Казахстана Аскаром Маминым Мишустин поблагодарил руководство страны за внимательное отношение к русскому языку.
"Русский язык имеет в Казахстане статус официального. Он является ключевым элементом и межгосударственного, и межнационального общения. Способствует укреплению связей между нашими людьми и семьями", - отметил Мамин.
Правда, все дорожные знаки в центре Нурсултана на казахском и английском языках, заметили в Telegram-канале радио "Маяк".
"Хорошо что нет языковых патрулей - хотя бы на время визита премьер-министра России", - добавили в сообщении.
Подпишитесь на нас
106
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 августа 2021, 03:27
|
14 августа 2021, 20:25
|
14 августа 2021, 01:15
|
16 августа 2021, 04:35
|
15 августа 2021, 02:00
|
16 августа 2021, 06:25
|
15 августа 2021, 18:30