Приезд Мишустина в Казахстан вскрыл языковой парадокс республики

Премьер-министр Михаил Мишустин приехал в Казахстан, и его визит вскрыл языковой парадокс республики, где русский язык имеет статус официального.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 18 августа проводит в Казахстане с официальным визитом. 18 минут он слушал про национальные проекты страны на русском языке.

После, на встрече с премьером Казахстана Аскаром Маминым Мишустин поблагодарил руководство страны за внимательное отношение к русскому языку.

"Русский язык имеет в Казахстане статус официального. Он является ключевым элементом и межгосударственного, и межнационального общения. Способствует укреплению связей между нашими людьми и семьями", - отметил Мамин.

Правда, все дорожные знаки в центре Нурсултана на казахском и английском языках, заметили в Telegram-канале радио "Маяк".

"Хорошо что нет языковых патрулей - хотя бы на время визита премьер-министра России", - добавили в сообщении.