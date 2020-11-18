Приемное беспокойство: президент призвал не замалчивать правду о пандемии

Российская система здравоохранения испытывает серьезные проблемы из-за дальнейшего распространения коронавируса. Время ожидания госпитализации сейчас одинаково критическое во всех регионах страны: в приемном покое люди могут провести почти сутки. Кроме того, повсеместной проблемой оказалась не только нехватка медработников, но и транспорта. Участковые врачи зачастую вынуждены передвигаться пешком. Об этом опрошенные «Известиями» эксперты заявили, комментируя итоги совещания Владимира Путина с членами правительства. На нем президент раскритиковал норматив в 48 часов для ПЦР-теста и призвал глав субъектов не замалчивать правду. «Благостные отчеты» никому не нужны, подчеркнул глава государства.

Слишком долго

Власти признают: ситуация с коронавирусом остается сложной. Это подтверждает и статистика летальных исходов. За время пандемии от COVID-19 в России умерли свыше 34 тыс. человек. По этому показателю РФ занимает 12-е место в мире. В стране зарегистрировано около 2 млн случаев заболевания инфекцией. С октября суточный показатель заболеваемости в среднем по стране увеличился в 2,5 раза — с 6,1 до 15,3 случая на 100 тыс. населения, сообщила на совещании вице-премьер Татьяна Голикова.

На этом фоне масочный режим введен во всех субъектах РФ. В 79 регионах запрещены проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работа ресторанов в ночное время суток (исключением остаются Тверская и Белгородская области, Ставропольский край, Республика Крым, Чукотский и Ненецкий автономные округа). Свыше 91 тыс. школьников переведены на дистанционное обучение. На удаленке находится и более половины студентов вузов. К сожалению, именно учебный процесс сталкивается с серьезными трудностями, поскольку не все уроки первой волны пандемии были учтены образовательными учреждениями.

Фото: РИА Новости/Андрей Каспришин

— Например, во многих регионах так и не наладили интернет в школах, в результате учителя не проводят полноценные уроки, а скидывают все на самообучение, перегружая детей домашними заданиями. Это негативно влияет и на качество образования, и на ментальное здоровье детей. Они стали чаще сталкиваться с неврозами, депрессивными настроениями, — рассказала «Известиям» директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Сильное беспокойство вызывает и загруженность коечного фонда. По словам Татьяны Голиковой, на утро вторника было занято почти 81% мест для пациентов с коронавирусом. Наиболее критичная ситуация сложилась в 10 регионах, где занятость превышает 90%. Речь идет о Пензенской, Орловской, Ивановской, Самарской, Омской и Иркутской областях, а также Чувашии, Севастополе, Мордовии и Коми.

При этом дальнейшее распространение коронавируса отчасти связано с длительностью ожидания результатов ПЦР-диагностики. Согласно рекомендациям Минздрава, срок выполнения исследования не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию. По мнению Владимира Путина, двое суток — слишком долгий период, так как за это время инфицированный человек может заразить множество других людей.

— 48 часов — это действительно много. Тест можно сделать такой, чтобы он показывал результат за пять минут — как тест на беременность. Например, если использовать синтетические антитела к вирусу, а в систему смыва с носа и ротовой полости ввести элементы с капиллярной тягой, то можно на небольшой пластиковой полоске получить зону осаждения вируса с искусственными антителами, которая формируется за пять минут. Сейчас стоит уделять больше внимания подобным разработкам, поскольку они позволяют сократить время тестирования, — пояснил «Известиям» кандидат наук, директор по науке компании «АТГ Сервис Ген» Илья Духовлинов.

Участники совещания президента РФ Владимира Путина на экране во время видеоконференции в резиденции «Ново-Огарево» Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Между тем источник «Известий» на рынке частного тестирования на СOVID-19 пояснил, что отрицательный тест они могут предоставить человеку в течение суток. Однако с положительным результатом дело куда сложнее.

— Мы тратим день на положительный тест, после чего должны отправить его в Роспотребнадзор. Там тянут еще двое суток. Проходит время, а пациенты обвиняют нас, что мы не можем сделать тест в короткие сроки. Эту ситуацию нужно срочно менять, если в стране хотят выполнить поручение президента, — считает собеседник редакции.

«Не надо приукрашивать»

Еще одной проблемой остается дефицит лекарств. Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) провели опрос среди 3,5 тыс. аптек. Согласно их данным, в 30% из них было выявлено отсутствие противовирусных препаратов. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании у президента пообещал, что выпуск дефицитных лекарств до конца текущего года будет увеличен в три раза. Это касается в том числе и препаратов от коронавируса.

На этом список трудностей, с которыми россияне массово столкнулись в текущем году, не заканчивается. К примеру, многие сегодня попросту не могут вызвать врача на дом. По результатам исследования ОНФ, только 49% респондентов врач посетил в первый день вызова. Остальным же пришлось ждать следующего либо третьего дня (26%). Однако есть и случаи, когда оперативный вызов врача затянулся на более длительный срок либо заболевшему и вовсе пришлось самому идти в поликлинику. Некоторые и вовсе не могут дозвониться в скорую помощь. Активисты ОНФ за последнее время выявли 18% недозвонов. Владимир Путин признал, что есть немало случаев, когда по всем показаниям рекомендована госпитализация, но людей порой уже в тяжелом состоянии оставляют дома.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

По мнению главы ОНФ Михаила Кузнецова, для более оперативной работы нужно обеспечить участковых врачей транспортом. При этом, по его данным, в общей сложности медикам не хватает 2,7 тыс. машин. Ситуация с нехваткой автомобилей у врачей всегда стояла остро. В частности, участковые врачи, как правило, не могут рассчитывать на транспорт и передвигаются пешком, отметил в беседе с «Известиями» сопредседатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

Глава Минфина Антон Силуанов, выступая на мероприятии, подтвердил, что ведомство найдет средства на закупку транспорта для скорой помощи в счет бюджета на 2021 год. А министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил привлекать для быстрой доставки пациентов к врачам во время пандемии службы такси.

— Если использовать такси, то действительно по какому-то устойчивому, понятному тарифу, о котором местным властям нужно договариваться, — отреагировал Владимир Путин.

Длительное ожидание пациентов в приемных покоях и стационарах также вызывает недовольство со стороны граждан. Среднее время госпитализации по стране сейчас составляет 49 минут, сообщил Михаил Кузнецов. Как пояснил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, время ожидания госпитализации сейчас одинаково критическое во всех регионах. По его словам, в приемном покое люди могут провести почти сутки, прежде чем попасть в палату. И, к сожалению, освобождаются койки часто не по причине того, что люди выздоравливают, констатировал он.

Путин назначил Здунова врио главы Мордовии Президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции в резиденции «Ново-Огарево» Фото: ТАСС/Алексей Никольский

— Необходимо распространять опыт Москвы, организовавшей вахтовый метод работы для врачей. Тогда они смогут полноценно отдыхать и не переносить инфекцию на ближайшее окружение. Работать в «красной зоне» должны профильные врачи, военные медики. Нельзя привлекать специалистов по узким специальностям, иначе мы будем фиксировать случаи смертельного исхода по тем болезням, которые этого не предусматривают, — заявил он «Известиям». — Привлечение волонтеров и добровольцев — хорошая идея, но без правильной организации их работы вахтовым методом мы спровоцируем дополнительные риски инфицирования.

Основная повсеместная проблема сейчас — дефицит медицинских кадров, который есть как в стационарном и амбулаторном звеньях, так и в скорой помощи, добавил Андрей Коновал.

— Помимо реально тяжелых случаев, многие люди сейчас в панике чаще вызывают скорую помощь и настаивают на госпитализации. При этом дополнительные койки появляются путем закрытия других больниц и прекращения планового приема. Сейчас всем известно, что в некоторых регионах пациенты могут лежать в коридорах, замалчивать такие данные довольно сложно, — сказал он.

На фоне весьма сложной обстановки Владимир Путин в конце совещания обратился к руководителям субъектов, которые получили расширенные полномочия после начала пандемии. Президент напомнил, что ответственность за вовремя принятые или, наоборот, не принятые решения никто не снимал.

Фото: ТАСС/Евгений Софийчук

— И конечно, ни в коем случае не надо пытаться приукрашивать ситуацию, это абсолютно недопустимо, делать вид, что всё нормально. Благостные отчеты, замалчивания никому не нужны ни здесь, в центре, ни на местах, — заявил Владимир Путин.

Кроме того, он призвал предусмотреть дополнительную выплату на период до конца 2020 года для студентов-медиков, привлеченных к борьбе с коронавирусом. Для студентов вузов, ординаторов, аспирантов по медицинским специальностям она должна составить 10 тыс. рублей в месяц, для студентов медицинских училищ — 7 тыс.

По итогам совещания стало известно, что 58 тыс. доз вакцины «Спутник-V» уже направлены в гражданский оборот. Всего в ноябре планируется выпустить 653 тыс. доз препарата, а в декабре — 2,2 млн. 18 ноября началась третья фаза пострегистрационного испытания вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским центром «Вектор». В этот же день, обращаясь к правительству, Владимир Путин потребовал увеличить количество выпускаемых в гражданский оборот вакцин.