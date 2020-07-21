Приехавшую в гости кореянку изумила Россия: "Почему вы не выращиваете рис?"

Кореянка Хеён больше двух лет жила в России. Сейчас она блогер. В своих постах и видео девушка нередко сравнивает Россию и родную страну. Хеён поделилась с порталом AdMe.ru тем, что больше всего её удивило в России.

"Именно в России я впервые увидела горизонт на земле, и это было так красиво! До этого я видела только морской горизонт. Когда мы с мамой путешествовали на поезде, то не могли понять, почему вокруг столько равнин, но на них не выращивают рис", - изумляется девушка.

Ей понравилось, что в домах есть отопление. Можно даже ходить в футболке. На родине после мороза на улице приходится даже верхнюю одежду снимать не сразу. Тёплого пола недостаточно, чтобы прогреть воздух в комнатах.

В России довольно дёшево обходятся услуги связи. Безлимитный интернет в 2017 году стоил всего 300 рублей, а в Корее - минимум 60 долларов. Студенты в России - особый класс. Предъявляя студенческий билет, человек может рассчитывать на скидку. На родине Хеён наличие такого документа означает, что житель страны уже достаточно взрослый, поэтому способен внести полную стоимость.

Девушка впервые посетила оперу и балет именно в России, потому что искусство доступнее. Первый раз балет она смотрела бесплатно в рамках акции "Ночь в музее", а второй раз заплатила за билет всего 350 рублей. Хеён сообщила, что у неё в стране посещение спектакля обходится намного дороже.