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Приехавший в Брюссель Зеленский захотел переговоров с Россией

04 июня 2019, 21:24  •  46 • В мире
Новый украинский президент Владимир Зеленский на брифинге в Брюсселе заявил о готовности вести переговоры с Россией. По его словам, украинская сторона также готова внедрять минские соглашения.
Украинский лидер Владимир Зеленский в Брюсселе выразил готовность вести переговоры с Москвой. Об этом он объявил на совместном брифинге с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам переговоров.
Как отметил Зеленский, Киев также намерен внедрить минские соглашения, сообщает РИА ФАН.
При этом, добавил он, перед проведением переговоров "мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле". О чем конкретно идет речь шоумен-политик уточнять не стал.
Напомним, что ранее новым представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе стал экс-президент Леонид Кучма. По словам Зеленского, встреча группы в обновленном составе состоится уже 5 июня.

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