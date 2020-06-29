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Приехали в Россию и не захотели уезжать: В МИД посчитали иностранцев, оставшихся после ЧМ-2018

29 июня 2020, 12:00  •  122 • Политика
Подсчитано число оставшихся в России после ЧМ-2018 иностранцев. "По данным правоохранительных органов, Россию до сих пор не покинули более 2 тысяч иностранцев", - рассказал замглавы МИД России Евгений Иванов.
Более 2 тысяч иностранцев, приехавших в Россию на чемпионат мира по футболу в 2018 году, до сих пор не выехали из страны. Такими цифрами поделился заместитель министра иностранных дел России, статс-секретарь Евгений Иванов.
В 2018 году Россия специально для иностранных болельщиков, желавших посетить ЧМ-2018, внедрила специальную систему документов, позволяющих въехать в страну без необходимости оформления визы. Это позволило большому числу иностранцев посетить российские города и проходящие в них матчи турнира.
"По данным правоохранительных органов, Россию до сих пор не покинули более 2 тысяч иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков", - рассказал статс-секретарь.
Сейчас эти люди фактически являются нелегальными мигрантами, добавил Евгений Иванов в интервью изданию "Коммерсант".
Напомним, что западные издания делали всё, чтобы запугать болельщиков, ехавших на ЧМ-2018 в Россию. Распространялись фейки о том, что в России болельщиков либо ограбят, либо побьют. Однако многочисленные видео фанатов футбола, снятые во время ЧМ-2018, вдребезги разбили ложь западных СМИ.

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