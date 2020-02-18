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Приехали, обозвали оккупантами, расстреляли двоих: Американские солдаты спровоцировали бунт в Сирии

18 февраля 2020, 09:54  •  196 • В мире
Старший корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал в своём Telegram-канале историю, произошедшую в сирийской провинции Хасака. Американские солдаты в населённый пункт приехали, обозвали оккупантами местных жителей, расстреляли двоих из них и уехали. Ещё и на жалость пытались давить.
Пост был проиллюстрирован скриншотами твитов официального военного пресс-секретаря операции "Непоколебимая решимость" (Operation Inherent Resolve, OIR) полковника Майлза Кэггинса. Он, как представитель армии США, заявил, что жители провинции Хасака "оккупировали" деревню, хотя живут там несколько столетий.
"Всё началось с того, что местные жители в сирийской провинции Хасака вышли на дорогу и не пропустили конвой американских военных. Слово за слово - и началась перестрелка", - написал журналист.
Газдиев добавил, что погибли два местных жителя, причём одному из них было всего 14 лет. Через несколько дней журналист опубликовал ещё одно сообщение с уточнением: один из сирийских жителей был убит, второй - ранен.
Позднее американские военные рассказали, что повреждения получил и один из солдат армии США.
"Ранение оказалось незначительное, и он вернулся в строй, - официально заявил Пентагон", - сказано в посте.
Речь шла о царапине, которую солдат получил "при эксплуатации тяжёлой техники".
"По сухому остатку: американцы приехали в сирийскую деревню, расстреляли двоих мирных жителей, назвали их же оккупантами, и уехали. Потом ещё поныли про царапину", - резюмировал автор канала.

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