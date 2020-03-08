Приехали из Италии: в России выявили ещё три случая заболевания коронавирусной инфекцией

Ещё у трёх россиян — жителей Московской, Белгородской и Калининградской областей — обнаружена коронавирусная инфекция. Все они в последние две недели посещали Италию, сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения вируса. Заражённые госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Также врачи обследуют всех, с кем заболевшие контактировали на территории России.

В России зафиксировали ещё три случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«За последние сутки в России зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации — один случай в Калининградской области, один случай в Белгородской области, один случай в Московской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все заболевшие посещали Италию в последние две недели. Их госпитализировали и поместили в инфекционные боксы.

В Роспотребнадзоре сообщили, что уже определён круг лиц на территории России, с которыми контактировали инфицированные.

«Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование, — говорится на сайте ведомства. — Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации».

В Калининградской области коронавирус был обнаружен у женщины, заболевание протекает без симптомов. Об этом рассказал глава региона Антон Алиханов.

«Известно, что женщина посещала Италию, скрининг выявил у неё наличие коронавирусной инфекции. При этом заболевание протекает у неё в лёгкой форме, бессимптомно. Её поместили в отдельный бокс в лечебное учреждение», — сказал он журналистам.

По его словам, врачи проверили всех её родственников и знакомых, с которыми она контактировала по возвращению из Италии — ни у кого из них коронавирус обнаружен не был.

Женщину из Белгорода госпитализировали в московскую больницу, так как диагноз ей был поставлен в столице. Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Белгородской области Елена Оглезнева. Она также сообщила, что её состояние оценивается как удовлетворительное, так как заболевание протекает в лёгкой форме.

«Стало известно, что заболевшая вместе со своими родителями и молодым человеком была в поездке в Италии, после которой прибыла в Белгород. Через некоторое время женщина уехала в Москву, где и появились симптомы острой вирусной инфекции. Заболевшая обратилась за медицинской помощью, её сразу госпитализировали и обследовали, по результатам лабораторного обследования сегодня уже подтверждена новая коронавирусная инфекция», — сказала она журналистам.

Таким образом, на территории России, в общей сложности, зафиксировано 17 случаев заболевания COVID-19 — два студента из КНР, которые были выписаны в середине февраля, 14 россиян, побывавших в Италии и один итальянец, прилетевший в Санкт-Петербург. Один из россиян был выписан 7 марта.

Ещё у трёх граждан РФ коронавирус был обнаружен на лайнере Diamond Princess у берегов Японии. Они были эвакуированы и прошли лечение в Казани. Сегодня, 8 марта, они были выписаны — признаков заболевания у них не было.

Отметим, что Москва ввела меры повышенной готовности из-за угроз распространения коронавируса. Так, прибывшие в столицу из Китая, Италии, Южной Кореи, Ирана, Германии, Франции или Испании должны обеспечить двухнедельную самоизоляцию — для этого оформляется больничный, соответствующие документы принесёт курьер.

Помимо этого, если россиянин прилетел в Москву из любой страны, где есть хотя бы один случай заболевания коронавирусом, он обязан сообщить об этом на горячую линию.

Распространение по миру

Всего в мире коронавирус был обнаружен более чем у 106 тыс. человек. Большинство из них в Китае, откуда и началось распространение инфекции — порядка 80,8 тыс. случаев. В последнее время темпы распространения вируса в КНР сильно замедлились и за прошлые сутки он был обнаружен лишь у 46 человек. При этом число выздоровевших превысило 58 тыс.

Однако в остальном мире статистика другая — за те же сутки COVID-19 был найден у почти 3,9 тыс. человек. Больше всего заражённых, не считая КНР, в Южной Корее — 7,1 тыс. Следом идёт Иран (6,5 тыс.) и Италия (5,8 тыс.) — в этих странах по сравнению с прошлым днём показатели выросли на 1,2 тыс. в каждой. Россия приняла ограничительные меры на въезд иностранцев из Ирана и Южной Кореи.

При этом стоит отметить, что в последнее время большинство случаев заражения коронавирусом в других странах связано с Италией — зачастую это возвращающиеся домой туристы. Наиболее сложная ситуация сложилась на севере страны.

В связи с продолжающимся распространением вируса, итальянские власти приняли решение ввести жёсткие ограничения. Так, введён запрет на въезд и выезд в отношении некоторых северных регионов, а передвигаться внутри них по улицам можно лишь при необходимости. Полиция получает право останавливать таких граждан и узнавать, почему он находится вне дома.

Ограничительные меры касаются и других регионов страны, однако в отношении северных были приняты самые жёсткие. Президент области Венето Лука Дзайя, чей регион затронул запрет на передвижения, раскритиковал Рим за это решение.

«Венето выступает против создания трёх зон изоляции, предусмотренных декретом. В контрдоводах, направленных правительству, на основании научных заключений, к которым сегодня пришёл научно-технический комитет, я попросил снять блокирование с трёх провинций Пауди, Тревизо и Венеции», — написал он в Facebook.

В посольстве России в Италии пояснили, что введённые ограничения позволяют туристам покинуть территории, вошедшие в декрет.

«Временно находящимся на территории этих зон гражданам разрешается выехать к месту их постоянного проживания. Для остальных допускаются исключения из режима ограничения въезда/выезда только в случае необходимости, вызванной подтверждёнными причинами рабочего характера или по состоянию здоровья», — говорится в сообщении посольства.

Также авиакомпания-лоукостер «Победа» заявила о приостановке с 11 по 31 марта полётов в Италию в связи с ограничениями, установленными властями.