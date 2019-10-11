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Приехали
11 октября 2019, 16:09 • 98 • Карикатуры
В Минздраве предложили обязать водителей проверяться на хронический алкоголизм при прохождении медкомиссии для получения прав.
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