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11 октября 2019, 16:09  •  98 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
В Минздраве предложили обязать водителей проверяться на хронический алкоголизм при прохождении медкомиссии для получения прав.

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