Приехали...

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24 января 2018, 16:24  •  182 • Карикатуры

Союз автошкол предложил ввести обязательный экзамен по теории при замене прав. В ГИБДД планируют рассмотреть инициативу.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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