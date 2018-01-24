Приехали...

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24 января 2018, 16:24 • 182 • Карикатуры
Союз автошкол предложил ввести обязательный экзамен по теории при замене прав. В ГИБДД планируют рассмотреть инициативу.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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