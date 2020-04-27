Приехал злой – уехал добрый: Фидель в гостях у Никиты

Из Кубы самолет с Фиделем Кастро прибыл не в Москву, а в Мурманск. В Северодвинске ему сразу показали новые подводные ракетоносцы. Это было проявлением максимального доверия к гостю. Его убеждали в том, что у СССР есть силы защитить кубинскую революцию, если США решатся на агрессию. Переговоры подтвердили эту гарантию. Они шли в Москве в формальной и неформальной обстановке – например, на даче Хрущева. На первомайский парад Никита Хрущев взял с собой Фиделя Кастро на трибуну Мавзолея. Внешне кубинец составлял большой контраст советской номенклатуре. Был всем заинтересован, искренне радовался – демонстрантам на Красной площади его непосредственность очень понравилась. А когда Фидель Кастро выступал с речью на стадионе в Лужниках, то просто потряс сто тысяч слушателей: он говорил без бумажки! Фиделю позволяли гулять без эскорта, его быстро начали узнавать на улицах. Когда он приехал в Сибирь посмотреть на работу лесорубов, те от души подарили ему телогрейку. На Байкале подарком стал медвежонок. Товарищ Кастро привязался к зверю, водил всюду за собой на поводке и увез на Кубу. Где бы в СССР он ни был, на него смотрели улыбающиеся влюбленные глаза. Он и сам влюбился в советских людей.