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Приехал злой – уехал добрый: Фидель в гостях у Никиты

27 апреля 2020, 04:10  •  28 • Аналитика
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Его поселили не в гостинице, а в Кремле. Ему разрешили проехать по всей стране и показали несколько секретных стратегических объектов. 27 апреля 1963 года начался первый визит Фиделя Кастро в Советский Союз.
Приехал злой – уехал добрый: Фидель в гостях у Никиты
03:00
Это был уникальный визит. Никогда еще глава государства не приезжал к другому главе на столь долгий срок. Кубинский лидер гостил у советского лидера 38 дней. Принимающая сторона решилась на невиданный для себя шаг: ради Фиделя Кастро Никита Хрущев отдал приказ "воздерживаться от показухи" и демонстрировать естественность и открытость.
Дорогие лесорубы!
Из Кубы самолет с Фиделем Кастро прибыл не в Москву, а в Мурманск. В Северодвинске ему сразу показали новые подводные ракетоносцы. Это было проявлением максимального доверия к гостю. Его убеждали в том, что у СССР есть силы защитить кубинскую революцию, если США решатся на агрессию. Переговоры подтвердили эту гарантию. Они шли в Москве в формальной и неформальной обстановке – например, на даче Хрущева. На первомайский парад Никита Хрущев взял с собой Фиделя Кастро на трибуну Мавзолея. Внешне кубинец составлял большой контраст советской номенклатуре. Был всем заинтересован, искренне радовался – демонстрантам на Красной площади его непосредственность очень понравилась. А когда Фидель Кастро выступал с речью на стадионе в Лужниках, то просто потряс сто тысяч слушателей: он говорил без бумажки! Фиделю позволяли гулять без эскорта, его быстро начали узнавать на улицах. Когда он приехал в Сибирь посмотреть на работу лесорубов, те от души подарили ему телогрейку. На Байкале подарком стал медвежонок. Товарищ Кастро привязался к зверю, водил всюду за собой на поводке и увез на Кубу. Где бы в СССР он ни был, на него смотрели улыбающиеся влюбленные глаза. Он и сам влюбился в советских людей.
© AP Photo / Harvey Georges
Советский космонавт Юрий Гагарин и кубинский премьер-министр Фидель Кастро во время встречи. 25 июля 1961
Любовь как лекарство
Когда Фидель Кастро получил приглашение от Никиты Хрущева, он находился совершенно в другом настроении. В самолет садился едва ли не в бешенстве. Причина – итоги Карибского кризиса. Рассказывает ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки Александр Харламенко:
"Дело было меньше, чем через год после кризиса, который показал всю громадность стратегического значения Кубы в разгар холодной войны, но и создал серьезную проблему в советско-кубинских отношениях. Москва договорилась с Вашингтоном об урегулировании, не поставив в известность Кубу. А Куба рисковала в этом кризисе всем, гораздо больше, чем СССР".
© РИА Новости / А. Ляпин
Фидель Кастро в Братске
Позднее Фидель Кастро говорил: Советскому Союзу было достаточно включить в формулу урегулирования фразу о том, что к переговорам должна быть подключена его страна. И тогда дальнейшей блокады Кубы не было бы. Но произошло то, что произошло. И в СССР решили залечить кубинскую психологическую травму небывало масштабным радушным приемом.
Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik
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