Приедет на 75-летие Победы за Курилами? Синдзо Абэ готов ехать в Москву. Эксперт рассказал о главной его цели

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приедет в Москву на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. О решении сообщило агентство "Киодо" со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах. По всей видимости, в период с 8 по 10 мая пройдёт саммит Абэ и президента России Владимира Путина. Пока же идёт согласование встречи, добавляют собеседники агентства.

Абэ ранее сам говорил, что намерен провести очередной саммит с Путиным. А российский лидер в телеграмме премьер-министру Японии добавлял, что 2020 год наверняка будет периодом сближения наших стран. В эфире радио Sputnik о предполагаемом визите Абэ в Москву на 75-летие Победы говорил заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов.

Эксперт считает, что у Синдзо Абэ сложились действительно хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Безусловно, разногласия между Японией и Россией остаются - в конце концов, мирный договор так и не подписан. Однако персональное общение Абэ и Путина на высоком уровне, говорит Игнатов.

"Я думаю, что решение Абэ приехать на празднование 9 мая связано именно с этим, - отмечает эксперт. - Наконец, я думаю, что Абэ не теряет надежды на то, что всё-таки удастся договориться с Кремлём по поводу мирного договора и урегулирования статуса Курильских островов".

Олег Игнатов считает, что очень скоро информация источников о визите Абэ приобретёт официальный характер. Надо сказать, в вопросе принадлежности Курильских островов позиция России остаётся неизменной много лет. Это русская территория, и её передача Японии не обсуждается. Однако совместное хозяйствование для реализации ряда проектов возможно, с учётом заключения мирного договора.