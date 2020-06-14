Приедет ли Меркель в Россию?

Немецкие предприниматели спешат вернуть свой бизнес

11 июня в Москву из Берлина прибыл спецрейс с немецкими предпринимателями. Это члены Немецко-российской торговой палаты, которые были вынуждены покинуть Россию из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Поскольку граница пока не открыта, пропуск рейса был оформлен специальным разрешением и на листе ожидания ещё стоит длинная очередь.

Российско-германская торговая палата представляет интересы делового сообщества Германии в России (900 предприятий) и является крупнейшим объединением зарубежного бизнеса в Москве. Немецкие прямые инвестиции в российскую экономику составляют сегодня более 3,3 млрд. евро. Как говорит председатель правления Торговой палаты Матиас Шепп, «Германия была и останется ключевым партнером России в Европе».

Немцы спешат. Сохранить достигнутое немецким бизнесом на российском направлении непросто. В частности, немецкие предприниматели надеются на положительные результаты визитов в Москву перед введением карантина председателя СВДП Кристиана Линднера и министра-президента Баварии Маркуса Зёдера.

«Эти визиты немецких политиков стали для предпринимателей знаком надежды, так как мы видим, что недостаточное присутствие немецких правительственных представителей в Москве повлекло потерю русских заказов», – отмечает М. Шепп. По его мнению, Германия отдаёт свою долю бизнеса с Россией другим участникам мирового рынка. Речь идёт не только о Китае. Зондируют возможности обхода режима санкций Франция, Италия, Япония. Немецкие предприниматели считают, что канцлер Ангела Меркель и её министры должны посещать Петербургский экономический форум (ПЭМФ); многие иностранные руководители уже встречались с В. Путиным на этом форуме.

«Канцлер ФРГ тоже должна «показать свой флаг» и приехать в Санкт-Петербург для обсуждения экономических отношений между Германией и Россией, чтобы сохранить и расширить их в политически трудной ситуации», – заявил президент Немецко-российской торговой палаты Райнер Зееле.

Райнер Зееле

Согласно опросам, 87% корпоративных членов Торговой палаты высказываются за участие канцлера Германии в российских экономических форумах, а 92% предпочитают Россию как страну-партнера. М. Шепп с сожалением говорит о том, что в текущем году на крупнейшей промышленной ярмарке «Иннопром» в Екатеринбурге страной-партнёром РФ будет Италия, в следующем году – Франция. Германия же пока остаётся в тени и может потерять свою ведущую роль в партнёрстве Европы и России, завоеванную ещё во времена сделки « газ – трубы» в 1970-х годах.

Матиас Шепп

Немецких предпринимателей привлекает то, что европейское рейтинговое агентство Scope Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг России и пересмотрело прогноз по нему с «позитивного» на «стабильный». В некоторых областях РФ в этом рейтинге находится в лидирующей группе.

ПМЭФ-2020, который должен был состояться 3-6 июня, отменён из-за коронавируса. Однако он непременно состоится. Ангела Меркель не выказывала намерения приехать в Москву 3-6 июня. Изменятся ли её планы к новому сроку ПМЭФ? Как долго правительство ФРГ будет придерживаться атлантических обязательств, когда США бьют по интересам Германии в проекте «Северный поток - 2»?

Критика американского вмешательства в российско-германские экономические отношения растёт. 14 июня Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила, что «МИД ФРГ рассматривает возможные санкции против Германии как беззастенчивое вмешательство в европейскую политику энергетической безопасности и европейский суверенитет; МИД решительно отвергает экстерриториальные санкции США».

Эта публикация немецкой газеты связана с поданным в конгресс США законопроектом о расширении санкций против компаний – участниц строительства газопровода «Северный поток - 2». Финансовые авуары в США крупных немецких концернов Eon и Wintershall могут быть заморожены. Эксперт по вопросам безопасности фракции СДПГ в бундестаге Фриц Фельгентрой обвинил Вашингтон в гегемонизме, а глава группы ХДС во внешнеполитическом комитете бундестага Родерих Кизеветтер – в двойной морали (США импортируют из России нефть). Заместитель руководителя фракции зелёных Оливер Кришер считает, что США «определенно заходят слишком далеко». Председатель Восточного комитета германской экономики Оливер Хермес говорит по поводу законопроекта, находящегося на рассмотрении конгресса США: «Такой закон превратит трансатлантические отношения в груду обломков».

Международная ситуация меняется быстро, и немецкие предприниматели не хотят опоздать на поезд. Поэтому они и рассчитывают на приезд Ангелы Меркель в Россию и её встречу с Владимиром Путиным.