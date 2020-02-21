«Придётся разрабатывать почти с нуля»: смогут ли европейские страны создать истребитель новейшего поколения

Франция и Германия подписали соглашение о разработке прототипа европейского истребителя новейшего поколения Future Combat Air System (FCAS). Вскоре к проекту планирует присоединиться Испания. О планах создать собственный истребитель шестого поколения в Париже и Берлине говорят с 2017 года. Параллельно свой проект в этой сфере готовят Лондон и Рим. По мнению экспертов, европейские инициативы по созданию «истребителей будущего» не только туманны, но и имеют политическую подоплёку, связанную как с разногласиями между Великобританией и ЕС, так и с нежеланием европейцев полностью отдавать вопросы своей обороны на откуп США.

Париж и Берлин 20 февраля подписали соглашение о разработке прототипа европейского истребителя шестого поколения. Сумма сделки составила €150 млн. Речь идёт о проекте самолёта Future Combat Air System (FCAS), над которым работают компании Airbus и Dassault, промышленная группа Thales SA, а также ряд других европейских технологических предприятий.

Предполагается, что самолёт будет эксплуатироваться с 2040 года и заменит европейские боевые самолёты четвёртого поколения Dassault Rafale и Eurofighter.

«Это весьма амбициозный проект Франции и Германии, к которому также присоединилась Испания», — заявила министр обороны Франции Флоранс Парли журналистам после церемонии подписания соглашения.

Министр обороны Франции Флоранс Парли

AFP

© Christophe ARCHAMBAULT

По словам французского министра, этот шаг позволит странам — участницам проекта «противостоять угрозам и вызовам во второй половине XXI века», а также проиллюстрирует «волю и стремление к европейской обороне».

Несколькими днями ранее финансирование проекта одобрил германский бундестаг.

На текущем этапе вклад Берлина составляет €77,5 млн. Суммарный объём инвестиций только в создание прототипа составит порядка €4 млрд. Первый спроектированный образец должен быть готов к 2026 году.

По мнению экспертов, эти сроки нельзя назвать завышенными. Как пояснил в беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, даже разработка прототипа является лишь небольшим шагом на пути к созданию полноценной машины.

«Сейчас европейцы только готовятся сделать прототип, который представляет собой нелетающий макет, в котором часть деталей отсутствует или сделана условно, из пластика. Технологическая база для создания FCAS только закладывается, его придётся разрабатывать почти с нуля», — пояснил эксперт в беседе с RT.

При этом Мураховский напомнил, что это не первая попытка создания совместных европейских систем вооружений, к тому же многие из предыдущих оканчивались неудачно.

Похожей точки зрения придерживается и военный эксперт Юрий Кнутов. В комментарии RT он пояснил, что для создания FCAS мало построить сам истребитель, необходимо разработать и построить также целый комплекс оборонных систем, включая беспилотники, совместимые самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и многое другое.

«В случае с истребителями шестого поколения речь идёт о максимальной роботизации систем с минимальным участием людей, о создании нейросети. Также должны использоваться самые новые материалы, невидимость совершенно нового уровня, новейшие вооружения и многое другое. Это очень длительная и затратная работа», — подчеркнул эксперт.

Этап прототипа

Подписанный Францией и Германией контракт охватывает первоначальные исследования, необходимые для создания прототипа будущего истребителя. Мадрид подключится к работам в течение 2020 года. Первоначальные инвестиции государства составят порядка €50 млн. Испанскую сторону будет представлять концерн Indra Sistemas.

Первый этап работ над созданием прототипа FCAS рассчитан на 18 месяцев, в течение которых планируется завершить первичное проектирование самолёта. Этот период охватит разработку основных аэродинамических элементов, интеграцию систем вооружения, а также создание конфигурации демонстративного образца и его системного оснащения, включая двигатель и датчики.

Стенд Dassault Aviation во время международного парижского авиасалона

AFP

© ERIC PIERMONT

Планы по созданию европейского истребителя нового поколения были озвучены ещё летом 2017 года лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Уже в ноябре 2017 года оборонное подразделение Airbus — компания Airbus Defense and Space — представило публике собственную концепцию истребителя будущего под названием New Fighter. По замыслу авторов машина должна стать звеном системы FCAS, которая будет представлять собой смычку боевого истребителя и роя БПЛА.

Как рассказал тогда представитель компании Антуан Ноге, Future Combat Air System планируется семейство систем, включающих как пилотируемые, так и беспилотные платформы, работающие в координации друг с другом.

Кроме того, в компании сообщили, что самолёт будет обладать высокой малозаметностью, большим радиусом полёта, а также современными системами связи.

В мае 2018 года французская авиастроительная компания Dassault Aviation опубликовала видеоролик, в котором представила внешний облик разрабатываемого истребителя будущего.

Эксперты отметили тогда сходство обтекаемой формы самолёта с очертаниями проектируемого американского истребителя шестого поколенияF/A-XX. Есть некоторое сходство и с предыдущим истребителем Dassault Aviation — Dassault Rafale.

Летом 2019 года на Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show) разработчиками был представлен полноразмерный макет будущего европейского истребителя, проект получил ещё одно название — Next-Generation Fighter. На презентации присутствовали президент Пятой республики Эммануэль Макрон и глава французского Минобороны Флоранс Парли, а также её коллеги из Германии и Франции — Урсула фон дер Ляйен и Маргарита Роблес.

Перекрёстная конкуренция

Стоит отметить, что FCAS — не единственный европейский проект новейшего истребителя. На авиасалоне Фарнборо в 2018 году Великобритания представила собственный проект истребителя шестого поколения Tempest («Буря») в честь британского истребителя Hawker Tempest периода Второй мировой войны.

Как заявил тогда министр обороны Соединённого Королевства (на тот момент этот пост занимал Гэвин Уильямсон), в будущем разрабатываемый самолёт будет стоять на вооружении британской армии наряду с американскими F-35 Lightning II и европейскими самолётами Eurofighter Typhoon. Предполагается, что новый боевой самолёт может быть принят на вооружение уже в середине 2030-х годов.

Истребитель Eurofighter Typhoon

AFP

© YASSER AL-ZAYYAT

Как подчеркнул тогда Уильямсон, одной из целей проекта является поддержание и развитие британской научно-технологической компетенции в сфере военного авиастроения. К английскому проекту присоединилась Италия. С её стороны в разработке принимает участие концерн Leonardo, с британской — компании BAE Systems, Rolls Royce и MBDA UK.

Такая инициатива Лондона не вызвала одобрения со стороны Парижа, который выразил надежду на то, что в будущем оба проекта будут объединены.

«Внутриевропейское соперничество, делающее нас слабее в сравнении с США и Китаем, — занятие абсурдное», — заявил Эммануэль Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон

AFP

© kenzo tribouillard

Впрочем, эксперты сомневаются, что два европейских проекта новейших истребителей объединятся.

«Европейцы разделились в этом вопросе на два лагеря. Нужно отметить, что британский проект пока в большей степени фантастический, он едва ли будет реализован, потому что у Лондона нет собственной спутниковой группировки. Больше шансов у Парижа, Берлина и Мадрида, хотя и их идея пропустить пятое поколение и сразу создать истребитель шестого поколения похожа на рекламную акцию», — считает Юрий Кнутов.

По мнению эксперта, оба проекта — и британский, и франко-германский — имеют также политическую подоплёку. Возникновение британского плана по созданию истребителя Tempest связано с брекситом — Лондон уже не хочет опираться на поддержку Парижа и Берлина, претендующих на первенство в Европе, считает Кнутов.

Кроме того, при помощи амбициозных оборонных проектов власти европейских стран хотят показать свою технологическую независимость от США.

«Американцы на эти усилия европейских партнёров смотрят хладнокровно и всё равно выкручивают им руки, заставляя покупать истребители F-35. Если проекты FCAS и Tempest действительно начнут демонстрировать успехи, Вашингтон, без сомнения, попытается помешать выходу европейских самолётов новейшего поколения на рынок», — отметил Юрий Кнутов.

Однако эксперт сомневается, что европейские FCAS и Tempest смогут когда-либо конкурировать с американскими и российскими образцами истребителей.

«У России есть ГЛОНАСС, у США — GPS, у европейцев же нет собственной глобальной космической системы, а без неё реализовать такой проект сложно. Также нужно иметь свои самолёты с системами ДРЛО (системы радиообнаружения и наведения. — RT), с ними у европейцев тоже есть сложности. В таких условиях создать действительно эффективный авиационный комплекс шестого поколения будет сложно», — пояснил Кнутов.

Похожей точки зрения придерживается и Виктор Мураховский. По мнению эксперта, в Вашингтоне внимательно следят за амбициозными европейскими проектами в оборонной сфере, рассчитывая на их провал.

«Правда, пока оба проекта не более чем строчки в документах, по большому счёту. Говорить о том, что они составят какую-то конкуренцию американской или российской авиатехнике, рано. Я лично вообще не верю в то, что эти начинания увенчаются успехом», — подытожил Мураховский.