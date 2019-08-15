Придётся расширять штат: МВД с трудом справляется с тысячами желающих с Донбасса получить паспорт России

За получением гражданства России в МВД обратилось свыше 60 тысяч жителей Донбасса, а ещё 25 тысяч уже получили российские паспорта по упрощённой процедуре. Об этом рассказала глава Главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.

Она отметила, что число желающих получить гражданство России ежедневно растёт. Каждый день ведомство получает порядка тысячи заявлений. В связи с ростом количества обращений в МВД планируют расширить штат миграционной службы в регионах. Также в ведомстве предрекают, что гражданство России по упрощённой процедуре получит около 3 миллионов человек.

Напомним, что в апреле этого года президент России подписал указ о предоставлении российского гражданства жителям ЛНР и ДНР по упрощённой процедуре. А летом это решение было распространено вообще на всех жителей Донбасса.