|
«Придётся попросить правоохранительные органы разобраться»: Путин — о несвоевременной реакции на ЧП в Норильске
03 июня 2020, 21:50 • 126 • В России
Владимир Путин поддержал предложение главы МЧС России о введении в Красноярском крае режима чрезвычайной ситуации федерального уровня в связи с масштабным разливом нефтепродуктов. Глава государства провёл совещание по этому вопросу, на котором раскритиковал действия властей региона, отметив, что о ЧП стало известно из сторонних источников, в том числе социальных сетей. Президент призвал как можно быстрее начать ликвидацию последствий аварии.
РИА Новости © Пресс-служба «Норникеля»
Владимир Путин считает необходимым ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива дизельного топлива в Красноярском крае.
Глава государства провёл совещание, посвящённое этому инциденту. Среди участников был глава МЧС Евгений Зиничев, который заявил о необходимости признать ситуацию чрезвычайной на федеральном уровне. Президент с этой оценкой согласился.
«Я с вашим предложением по поводу объявления ЧС согласен», — сказал Путин.
29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, входящей в группу «Норникель», произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В результате вылилось около 20 тыс. т горючего.
Путин возмутился запоздалой реакцией властей на сложившуюся ситуацию.
Беседуя с губернатором Красноярского края Александром Уссом, Путин удивился тому, что глава региона зачитал доклад, не предложив решения проблемы.
«Что доклад-то? И закончил. А что делать-то? Вы же губернатор», — указал президент. Он распорядился немедленно приступить к ликвидации последствий аварии.
«При разливе топлива в акваториях различных рек, водоёмов, вообще на морях применяются же реагенты соответствующие и так далее. Надо это сделать оперативно, как можно быстрее, прямо сейчас», — указал глава государства.
Как уточнил в ходе совещания глава МЧС, предварительной причиной ЧП является проседание свай фундамента.
«По предварительной информации, из-за проседания свай фундамента произошла разгерметизация резервуара, в результате произошёл разлив топлива на технологическую дорогу с последующим возгоранием. Одновременно продолжилась утечка топлива в акваторию рек Далдыкан и Амбарная», — уточнил Зиничев.
По словам министра, на протяжении двух дней сотрудники предприятия пытались сами ликвидировать последствия аварии. Зиничев заявил, что звонок о ситуации в экстренные службы поступил только 31 мая. К настоящему времени, продолжил Зиничев, специалисты уже собрали более 100 т нефтепродуктов и грунта с места разлива дизельного топлива.
«Для локализации последствий разлива требуется проведение значительного объёма работ по сбору нефтепродуктов в акватории рек и на прилегающих землях», — констатировал Зиничев.
На страницу галереи
Кроме того, глава Минтранса Евгений Дитрих рассказал, что в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске также принимает участие Морспасслужба. По его словам, в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 уже вывезено 780 т загрязнённого грунта. Он также рассказал, что из низменных участков реки продолжается откачка топлива.
В свою очередь, глава региона заявил, что ликвидация аварии может потребовать больше двух недель, заявленных ранее.
«Главная проблема возникает с утилизацией нефтепродуктов, которые откачиваются помпами из акватории реки. Сегодня отсутствуют какие-либо транспортные схемы, порядка 20 км бездорожья. Сама река не является судоходной», — сказал губернатор. Он добавил, что в регионе отсутствует опыт утилизации такого количества топлива, в частности посредством сжигания.
Путин поручил правоохранительным органам разобраться в действиях ответственных лиц в условиях ЧП.
|
03 июня 2020, 12:20
|
03 июня 2020, 00:20
|
03 июня 2020, 17:20
|
03 июня 2020, 20:20
|
03 июня 2020, 08:50
|
03 июня 2020, 13:20
|
03 июня 2020, 05:55
|
03 июня 2020, 01:55
|
03 июня 2020, 08:55
|
03 июня 2020, 09:55
|
03 июня 2020, 12:55
|
31 мая 2020, 03:55
|
02 июня 2020, 02:55
|
30 мая 2020, 00:55
|
28 мая 2020, 23:55
|
30 мая 2020, 02:55
|
03 июня 2020, 01:55
|
31 мая 2020, 18:55