Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
Космическая диверсия - первая в истории: Как "туалетный кризис" связан...
Главная / В России

«Придётся попросить правоохранительные органы разобраться»: Путин — о несвоевременной реакции на ЧП в Норильске

03 июня 2020, 21:50  •  126 • В России
Владимир Путин поддержал предложение главы МЧС России о введении в Красноярском крае режима чрезвычайной ситуации федерального уровня в связи с масштабным разливом нефтепродуктов. Глава государства провёл совещание по этому вопросу, на котором раскритиковал действия властей региона, отметив, что о ЧП стало известно из сторонних источников, в том числе социальных сетей. Президент призвал как можно быстрее начать ликвидацию последствий аварии.
 
РИА Новости © Пресс-служба «Норникеля»
 

Владимир Путин считает необходимым ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива дизельного топлива в Красноярском крае.

Глава государства провёл совещание, посвящённое этому инциденту. Среди участников был глава МЧС Евгений Зиничев, который заявил о необходимости признать ситуацию чрезвычайной на федеральном уровне. Президент с этой оценкой согласился.

«Я с вашим предложением по поводу объявления ЧС согласен», — сказал Путин.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, входящей в группу «Норникель», произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В результате вылилось около 20 тыс. т горючего.

Путин возмутился запоздалой реакцией властей на сложившуюся ситуацию.

«Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там всё в порядке со здоровьем?» — сказал Путин в ходе совещания.

Беседуя с губернатором Красноярского края Александром Уссом, Путин удивился тому, что глава региона зачитал доклад, не предложив решения проблемы.

«Что доклад-то? И закончил. А что делать-то? Вы же губернатор», — указал президент. Он распорядился немедленно приступить к ликвидации последствий аварии.

  • «Будем узнавать о ЧС из соцсетей, что ли?»: Путин возмутился несвоевременным докладом о разливе топлива в Норильске

«При разливе топлива в акваториях различных рек, водоёмов, вообще на морях применяются же реагенты соответствующие и так далее. Надо это сделать оперативно, как можно быстрее, прямо сейчас», — указал глава государства.

Как уточнил в ходе совещания глава МЧС, предварительной причиной ЧП является проседание свай фундамента.

«По предварительной информации, из-за проседания свай фундамента произошла разгерметизация резервуара, в результате произошёл разлив топлива на технологическую дорогу с последующим возгоранием. Одновременно продолжилась утечка топлива в акваторию рек Далдыкан и Амбарная», — уточнил Зиничев.

По словам министра, на протяжении двух дней сотрудники предприятия пытались сами ликвидировать последствия аварии. Зиничев заявил, что звонок о ситуации в экстренные службы поступил только 31 мая. К настоящему времени, продолжил Зиничев, специалисты уже собрали более 100 т нефтепродуктов и грунта с места разлива дизельного топлива.

«Для локализации последствий разлива требуется проведение значительного объёма работ по сбору нефтепродуктов в акватории рек и на прилегающих землях», — констатировал Зиничев.

Украинская армия разбомбила шесть жилых домов в поселке Ясный
На страницу галереи

Кроме того, глава Минтранса Евгений Дитрих рассказал, что в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске также принимает участие Морспасслужба. По его словам, в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 уже вывезено 780 т загрязнённого грунта. Он также рассказал, что из низменных участков реки продолжается откачка топлива.

В свою очередь, глава региона заявил, что ликвидация аварии может потребовать больше двух недель, заявленных ранее.

«Главная проблема возникает с утилизацией нефтепродуктов, которые откачиваются помпами из акватории реки. Сегодня отсутствуют какие-либо транспортные схемы, порядка 20 км бездорожья. Сама река не является судоходной», — сказал губернатор. Он добавил, что в регионе отсутствует опыт утилизации такого количества топлива, в частности посредством сжигания.

Путин поручил правоохранительным органам разобраться в действиях ответственных лиц в условиях ЧП.

«Ну хорошо, мне придётся попросить соответствующие контролирующие и правоохранительные органы разобраться, что там от кого было передано, куда передано и какова была реакция всех, кто должен в соответствии с соответствующими инструкциями действовать как полагается», — сказал на совещании Путин.


Уголовные дела и задержания


ЧП в Норильске уже занимается Генпрокуратура. В ведомстве рассказали, что начальник цеха ТЭЦ-3 задержан по делу об утечке топлива.

Как указали в ведомстве, ранее по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ («Порча земли») и ст. 250 УК РФ («Загрязнение вод»). Позднее стало известно, что возбуждено третье уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» (ст. 246 УК РФ).

«По поручению президента Российской Федерации ситуация находится под особым контролем Генеральной прокуратуры Российской Федерации», — заключили в ведомстве.

Позднее в Следственном комитете заявили, что уголовное дело о разливе топлива в Норильске передали в центральный аппарат ведомства. Три дела по статьям о порче земли, загрязнении вод и нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ объединены в одно, указали в СК.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



126
Источник
Похожие новости
03 июня 2020, 12:20
Украинская армия разбомбила шесть жилых домов в поселке Ясный
03 июня 2020, 00:20
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: В Казахстане нет понятия «национальное меньшинство»
03 июня 2020, 17:20
"Мы будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из соцсетей? У вас там все в порядке со здоровьем?": Путин устроил разнос из-за ЧП в Норильске
03 июня 2020, 20:20
Зачем Лукашенко отправил правительство в отставку
03 июня 2020, 08:50
«У старшей девочки зафиксированы следы удара тонким ремешком»: что известно об изъятии детей в посёлке Тюльпанном
03 июня 2020, 13:20
Эксперты по информационной войне: Цель западной кампании — очернить спецслужбы России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 мая 2020, 03:55
"Что это?": Роднина упрекнула артистов и бизнес в "вяканье". Пронько забросал её вопросами
02 июня 2020, 02:55
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
30 мая 2020, 00:55
"Поменять взгляды или уйти": Кравчук дал странный совет Путину
28 мая 2020, 23:55
Невзоров оскорбил павших героев войны. В лице переменилась даже ведущая "Эха Москвы"
30 мая 2020, 02:55
Падает в воду с палубы авианосца: Опубликована запись "провальных" тренировок истребителя F 35C
03 июня 2020, 01:55
Позор страны? Навальный одним оскорблением сдал самого себя
31 мая 2020, 18:55
"Никакой это не мифический "Бук": Антипов обломками доказал свою версию крушения МН17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.