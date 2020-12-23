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«Придётся отвечать»: российский дипломат напомнил ФРГ о последствиях из-за ситуации с Навальным

23 декабря 2020, 12:30  •  60 • В мире
Рано или поздно властям Германии придётся ответить за «развязанную кампанию клеветы» по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он напомнил Берлину об отсутствии со стороны ФРГ ответа на официальные запросы Генпрокуратуры РФ и выразил надежду, что немецкие дипломаты смогут избавиться от «своеобразной зависимости» — стремления критиковать Москву по любому поводу.
 
globallookpress.com © Christoph Soeder
 

Власти Германии должны осознавать, что им придётся столкнуться с ответственностью за ситуацию с Алексеем Навальным и «развязанную Берлином с его подачи кампанию клеветы». Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания в Совете Безопасности ООН, обращаясь к постпреду ФРГ Кристофу Хойсгену.

Отметим, что темой заседания был Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. При этом немецкий дипломат затронул тему инцидента с Алексеем Навальным, посоветовав российскому коллеге прочитать статью в Der Spiegel.

«Я бы хотел напомнить нашим немецким коллегам, что до сих пор остаются без ответа не только наши многочисленные конкретные вопросы германской стороне, но и пять официальных запросов Генпрокуратуры России о правовой помощи. Без этого говорить о том, что германская сторона серьёзным образом подходит к этому сюжету, просто смешно. Пожалуйста, не забывайте об этом, когда вы будете подыгрывать новым фантасмагорическим откровениям господина Навального. Рано или поздно за всю эту развязанную Берлином с его подачи кампанию клеветы придётся отвечать», — сказал Полянский.

Комментируя выступление Хойсгена, Полянский также заметил, что у постпреда Германии «выработалась своеобразная зависимость — ни заседания без критики России, даже если тема мероприятия для этого не подходит». Россиянин выразил надежду на то, что «этот нездоровый симптом» у его немецкого коллеги пройдёт после 1 января (С 2021 года Германия перестает быть непостоянным членом Совета Безопасности. — RT).

Комментируя рекомендацию прочитать статью в Der Spiegel, Полянский указал, что Россия предпочитает доверять фактам, в то время как некоторые западные СМИ опираются на «источники, давно известные как своего рода журналистское отделение западных спецслужб».

«Мы доверяем только не вызывающим сомнения фактам. В данном же случае степень абсурдности упомянутых вами журналистских утверждений просто зашкаливает. Даже как-то неудобно, что подобный низкосортный и непрофессиональный бред продвигаете вы, Кристоф, политик и дипломат с репутацией серьёзного, хотя и очень эмоционального человека. Видимо, сказывается многолетнее интенсивное чтение The New York Times. Не каждый рассудок выдержит такую нагрузку фейковыми новостями», — подчеркнул первый заместитель постпреда России при ООН.

Завершая своё выступление, Полянский попрощался с Хойсгеном, используя афоризм отечественного писателя-сатирика Михаила Жванецкого, скончавшегося 6 ноября.

«Как жаль, что вы наконец-то уходите», — сказал он, пожелав немецкому дипломату удачи.

  • «Придётся отвечать»: российский дипломат напомнил ФРГ о последствиях из-за ситуации с Навальным
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Помимо этого, заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан обвинил Кристофа Хойсгена в «злонамеренных выпадах» в адрес других членов Совбеза и «отравлении рабочей атмосферы». 

«Сказанное им не имеет абсолютно никакого отношения к теме сегодняшнего заседания, не соответствует действительности и однозначно идёт вразрез с духом сотрудничества и единства, — сказал Гэн Шуан. — Я в своём последнем заявлении пожелал ему всего доброго — во многом из вежливости, разумеется, — так, как подобает дипломату. Теперь же мне от всей души хочется сказать следующее: «Скатертью дорога, посол Хойсген», — добавил он.

Представитель китайской делегации также выразил надежду, что в 2021 году Совет Безопасности ООН в отсутствие ФРГ будет «лучше справляться со своими обязанностями и полномочиями в области поддержания международного мира и безопасности».

Инцидент с Навальным

Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо на борту самолёта. Каких-либо ядов или отравляющих веществ в организме Навального найдено не было.

Затем по требованию семьи блогера его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября в Германии заявили, что у «пострадавшего было обнаружено отравление ядом из группы «Новичок». В октябре главы МИД стран Евросоюза согласовали введение санкций в отношении России из-за ситуации с Навальным, под которые подпали директор ФСБ Александр Бортников, замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Спустя месяц менее трети членов Организации по запрещению химического оружия (56 из 193) подписали заявление, в котором утверждалось, что российский блогер пострадал от вещества из группы «Новичок». В то же время российская делегация заявила, что Германия нарушила нормы Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО), отказавшись сотрудничать с Россией по ситуации с Навальным.

17 декабря Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции подчеркнул, что Россия готова к расследованию случившегося с Навальным, но западные страны не отвечают на запросы российской стороны по предоставлению данных о его якобы отравлении.

«Власти Германии передали весь материал в ОЗХО — они тоже нам ничего не дают, ссылаясь на то, что Германия им запретила давать какую-то информацию. А Германия говорит: «Возьмите всю информацию там». Вы можете объяснить, почему нам официальное заключение не дают про применение этого «Новичка»?» — задался вопросом Путин.

Накануне МИД России объявил об ответных мерах на европейские санкции по ситуации с Навальным. Российские дипломаты подчеркнули, что решение было принято на основе принципа взаимности. Под расширение ограничительных мер подпали представители стран — членов ЕС, причастные «к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС».

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