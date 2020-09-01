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Придётся отдуваться: На ком "повиснут" огрехи следствия по MH17?

01 сентября 2020, 11:00  •  188 • В мире
Независимый эксперт Юрий Антипов в разговоре с Царьградом прокомментировал начало дополнительного расследования по делу о крушении MH17 на Украине. Он предположил, на ком теперь могут "повиснуть" огрехи голландского следствия, указав, что отдуваться в любом случае придётся.
Судебный следователь в Нидерландах начал дополнительные расследования по делу о крушении самолёта рейса MH17 на Украине. Ранее прокуратура Нидерландов не смогла получить от Совбеза Незалежной документы "Алмаз - Антея" по этому делу, которые голландским коллегам передала Россия. Теперь эти документы должен запросить следственный судья.
В разговоре с Царьградом независимый эксперт Юрий Антипов назвал ситуацию достаточно странной, но ожидаемой.
"По резонансному делу, потрясшему весь мир, две голландских государственных структуры не смогли договориться о передаче важных доказательных документов от производителя "Буков" в течение шести лет. Зато с жадностью хватали и вставляли в официальный отчëт невесть откуда взявшиеся "факты" из интернета и организации Bellingcat, известной своей сомнительной репутацией и полным отсутствием технического профессионализма", - возмущённо заметил Антипов.
По его словам, сейчас работой следствия будет заниматься судейская структура, из чего становится очевидно - следствие было проведено с огрехами.
"Там огромные зияющие дыры, которые голландцы все эти шесть лет пытались заполнить и снивелировать всяким мусором. А теперь наваленный мусор сдувается ветром перемен, сдувается действительными фактами. И всем стало очевидно, что в испечённом голландцами бублике - одна сплошная дыра. И теперь начинается футбол. Ведь за шестилетнюю дыру надо кому-то нести ответственность, как-то выходить из этого положения", - объяснил Антипов.
Он добавил, что в Нидерландах ничего лучше не смогли придумать, как свалить всё на отсутствие коммуникаций между своими же структурами.
"Что ж, теперь следственный судья будет держать оборону и отдуваться за своих соплеменников. Посмотрим на результат. Но ожидаю, что следственный судья не сможет кардинально изменить голландскую игру. И не сможет начать с чистого листа игру с центра поля. Он будет пинать мяч куда угодно - на трибуны, за боковую линию, но линия защиты останется прежней. Такой, какую ему уже подготовили его "товарищи по команде", - заключил Антипов.

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