«Придётся оправдываться»: как Запад может отреагировать на выводы о неустановленном происхождении яда в деле Скрипаля

Заявление британской военной лаборатории «Портон-Даун» о невозможности определить происхождение вещества А-234, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вызвали у общественности вопросы к официальным лицам Соединённого Королевства. В СМИ появляются сообщения о некомпетентности главы МИД Бориса Джонсона, который ранее говорил о «доказательствах российского происхождения яда». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что теперь Лондону придётся извиняться перед Москвой. А в Госдепе не исключили замены высланных из-за дела Скрипаля 60 российских дипломатов.

В СМИ обсуждают результаты экспертизы, проведённой британской секретной лабораторией «Портон-Даун» по делу Скрипаля. Согласно выводам экспертов, определить страну происхождения нервно-паралитического вещества, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь Юлия, невозможно.

Эти утверждения специалистов вызвали вопросы к британским официальным лицам, которые ранее безапелляционно заявляли, что яд якобы был разработан в России и что она причастна к инциденту. Один из самых известных сторонников этой версии — глава МИД Соединённого Королевства Борис Джонсон. Ещё недавно он утверждал, что в «Портон-Дауне» ему представили результаты исследования, свидетельствующие том, что именно Россия — производитель А-234, применённого в Солсбери.

В частности, Sky News выпустил публикацию с заголовком «Нервно-паралитическая атака: к Джонсону возникли вопросы после заявления «Портон-Дауна». В ней говорится, что главе британской дипломатии теперь предстоит «объяснить свои слова о разработке «Новичка» (вещество А-234. — RT) в России».

С похожей заметкой сегодня вышел и британский таблоид The Mirror. В статье отмечается, что результаты из «Портон-Дауна» ставят Джонсона в крайне неловкое положение.

Между тем в Госдепартаменте США заявили, что РФ вправе заменить 60 российских дипломатов, высланных из страны.

Об этом сообщают американские СМИ, ссылаясь на одного из чиновников дипломатического ведомства Соединённых Штатов. Однако не уточняется, связано ли это заявление с поступившими из «Портон-Дауна» новостями.

«В обычной практике, согласно уже имевшим место прецедентам, российское правительство имеет право запросить аккредитацию (для своих дипломатов.— RT) на вакантные позиции в дипмиссии. Любые обращения по аккредитациям новых дипсотрудников будут рассмотрены на индивидуальной основе», — приводит CNN слова представителя ведомства.

Он также уточнил, что в США рассчитывают на аналогичные действия Москвы в отношении американских дипломатов.

«Российская Федерация не информировала нас о том, что собирается сократить общее число персонала в нашей дипмиссии. Поэтому мы полагаем, что США могут попросить о новых дипсотрудниках, чтобы закрыть позиции тех, кто был выслан (из РФ. — RT)», — добавил представитель Госдепа.

«Безрассудно и очень странно»

Эксперты, в свою очередь, отмечают, что изначально заявления главы британского МИД о причастности России к делу Скрипаля выглядели крайне странно, так как следствие ещё ведётся и никаких, даже предварительных выводов не представлено.

«Результаты, полученные в лаборатории в «Портон-Дауне», показывают, что отравляющее вещество могло иметь любое происхождение. Им могли располагать и государство, и банда преступников, и мафия — кто угодно. Суть в том, что его источник неизвестен. Не понимаю, как самый высокопоставленный дипломат Великобритании мог сразу обвинить Россию. Борис Джонсон немедленно заявил, что произошедшее — дело рук Путина. Просто не верится, что глава британской дипломатии мог такое сказать», — пояснила RT экс-сотрудник британской службы разведки MI5 Энни Машон.

Она напомнила: британская полиция сообщала, что для разбора деталей ей понадобятся недели, если не месяцы. В ОЗХО также предупреждали, что быстро исследовать вещество не получится.

«Тут так много неизвестного, а британские политики пытаются играть на публику, выступая с ничем не подкреплёнными обвинениями на фоне сложнейшей дипломатической обстановки. С моей точки зрения, это просто безрассудно и в высшей степени странно», — резюмировала Машон.

В России, комментируя выводы британской лаборатории, подчёркивают, что теперь Соединённому Королевству предстоит извиниться перед РФ.

«(Лондону. — RT) каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне. Но, безусловно, это ещё история долгая — этот маразм зашёл очень далеко», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, труднее всего придётся британскому министру иностранных дел и премьер-министру страны.

«Российская сторона с самого начала сказала, что не имеет к этому отношения. А вот министру иностранных дел Великобритании, который обвинял президента Путина, и премьер-министру Великобритании как-то нужно будет смотреть в глаза своим коллегам по ЕС, которым они что-то рассказывали», — добавил Песков.

Борис Джонсон

globallookpress.com

© Gustavo Valiente

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT выразил мнение, что официальные лица Британии, скорее всего, постараются до конца настаивать на своих обвинениях.

«Это повлияет на её (Терезы Мэй. — RT) репутацию, она вынуждена будет оправдываться. Но оправдание будет строиться на продолжении обвинений в адрес России. Они уже фактически пострадали от этой ситуации с отравлением Скрипаля. Всё это было сделано для того, чтобы усилить наступление на Россию. С другой стороны, у Великобритании серьёзные проблемы внутри страны в связи брекситом. Они устроили провокацию, но она оказалась неумелой. И теперь они начинают терять позиции и имидж на её фоне», — заявил Цеков.

Однако парламентарий выразил сомнения, что представители западного политического истеблишмента принесут какие-либо извинения России.

«Мне кажется, что при нынешнем правительстве Великобритании не будут принесены извинения России. Враньё нынешнего правительства изначально таковым и выглядело. А американцы очень оперативно отреагировали на произошедшее, выслав сразу 60 дипломатов РФ. Эта ситуация и резвая реакция США показывает, что именно у них рыльце в пушку. Ни Великобритания, ни США вообще не привыкли извиняться. Это характеризует нынешнее политическое мышление», — заключил сенатор.

Неизвестное происхождение

Отметим, что «Портон-Даун» представил результаты своих исследований отравляющего вещества во вторник, 3 апреля. В частности, о них в интервью Sky News рассказал глава лаборатории Гэри Эйткенхед.

«Мы смогли установить, что это был «Новичок» (А-234. — RT), и определить, что это боевое нервно-паралитическое вещество», — заявил Гэри Эйткенхед.

Однако, по его словам, установить, где яд был произведён, британским экспертам не удалось. Выводы же о России были сделаны исключительно официальным Лондоном.

«Мы не установили точно его происхождение, но предоставили научные сведения правительству, которое затем использовало и ряд других источников, чтобы сделать обобщающие выводы», — заметил глава «Портон-Дауна».

Он подчеркнул, что задача лаборатории — «предъявить научные доказательства: что конкретно представляет собой это нервно-паралитическое вещество». Однако в компетенцию специалистов центра не входит «поиск места его производства».

В британском МИД на заявления «Портон-Дауна» поспешили заметить, что заключение о вине России было сделано на основании разведданных. В качестве же аргументов было сказано, что Россия якобы и раньше «совершала убийства» и что она видит угрозу в бывших сотрудниках своих спецслужб.

В британском МИД сообщили, что это «только часть имеющихся разведданных». Однако более конкретной информации Лондон не представил.