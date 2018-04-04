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«Придётся оправдываться»: как Запад может отреагировать на выводы о неустановленном происхождении яда в деле Скрипаля
04 апреля 2018, 11:39 • 109 • В мире
Заявление британской военной лаборатории «Портон-Даун» о невозможности определить происхождение вещества А-234, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вызвали у общественности вопросы к официальным лицам Соединённого Королевства. В СМИ появляются сообщения о некомпетентности главы МИД Бориса Джонсона, который ранее говорил о «доказательствах российского происхождения яда». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что теперь Лондону придётся извиняться перед Москвой. А в Госдепе не исключили замены высланных из-за дела Скрипаля 60 российских дипломатов.
AFP © Daniel LEAL-OLIVAS
В СМИ обсуждают результаты экспертизы, проведённой британской секретной лабораторией «Портон-Даун» по делу Скрипаля. Согласно выводам экспертов, определить страну происхождения нервно-паралитического вещества, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь Юлия, невозможно.
Эти утверждения специалистов вызвали вопросы к британским официальным лицам, которые ранее безапелляционно заявляли, что яд якобы был разработан в России и что она причастна к инциденту. Один из самых известных сторонников этой версии — глава МИД Соединённого Королевства Борис Джонсон. Ещё недавно он утверждал, что в «Портон-Дауне» ему представили результаты исследования, свидетельствующие том, что именно Россия — производитель А-234, применённого в Солсбери.
В частности, Sky News выпустил публикацию с заголовком «Нервно-паралитическая атака: к Джонсону возникли вопросы после заявления «Портон-Дауна». В ней говорится, что главе британской дипломатии теперь предстоит «объяснить свои слова о разработке «Новичка» (вещество А-234. — RT) в России».
С похожей заметкой сегодня вышел и британский таблоид The Mirror. В статье отмечается, что результаты из «Портон-Дауна» ставят Джонсона в крайне неловкое положение.
Об этом сообщают американские СМИ, ссылаясь на одного из чиновников дипломатического ведомства Соединённых Штатов. Однако не уточняется, связано ли это заявление с поступившими из «Портон-Дауна» новостями.
«В обычной практике, согласно уже имевшим место прецедентам, российское правительство имеет право запросить аккредитацию (для своих дипломатов.— RT) на вакантные позиции в дипмиссии. Любые обращения по аккредитациям новых дипсотрудников будут рассмотрены на индивидуальной основе», — приводит CNN слова представителя ведомства.
Он также уточнил, что в США рассчитывают на аналогичные действия Москвы в отношении американских дипломатов.
«Российская Федерация не информировала нас о том, что собирается сократить общее число персонала в нашей дипмиссии. Поэтому мы полагаем, что США могут попросить о новых дипсотрудниках, чтобы закрыть позиции тех, кто был выслан (из РФ. — RT)», — добавил представитель Госдепа.
«Безрассудно и очень странно»
Эксперты, в свою очередь, отмечают, что изначально заявления главы британского МИД о причастности России к делу Скрипаля выглядели крайне странно, так как следствие ещё ведётся и никаких, даже предварительных выводов не представлено.
«Результаты, полученные в лаборатории в «Портон-Дауне», показывают, что отравляющее вещество могло иметь любое происхождение. Им могли располагать и государство, и банда преступников, и мафия — кто угодно. Суть в том, что его источник неизвестен. Не понимаю, как самый высокопоставленный дипломат Великобритании мог сразу обвинить Россию. Борис Джонсон немедленно заявил, что произошедшее — дело рук Путина. Просто не верится, что глава британской дипломатии мог такое сказать», — пояснила RT экс-сотрудник британской службы разведки MI5 Энни Машон.
Она напомнила: британская полиция сообщала, что для разбора деталей ей понадобятся недели, если не месяцы. В ОЗХО также предупреждали, что быстро исследовать вещество не получится.
В России, комментируя выводы британской лаборатории, подчёркивают, что теперь Соединённому Королевству предстоит извиниться перед РФ.
«(Лондону. — RT) каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне. Но, безусловно, это ещё история долгая — этот маразм зашёл очень далеко», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, труднее всего придётся британскому министру иностранных дел и премьер-министру страны.
«Российская сторона с самого начала сказала, что не имеет к этому отношения. А вот министру иностранных дел Великобритании, который обвинял президента Путина, и премьер-министру Великобритании как-то нужно будет смотреть в глаза своим коллегам по ЕС, которым они что-то рассказывали», — добавил Песков.
В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT выразил мнение, что официальные лица Британии, скорее всего, постараются до конца настаивать на своих обвинениях.
«Это повлияет на её (Терезы Мэй. — RT) репутацию, она вынуждена будет оправдываться. Но оправдание будет строиться на продолжении обвинений в адрес России. Они уже фактически пострадали от этой ситуации с отравлением Скрипаля. Всё это было сделано для того, чтобы усилить наступление на Россию. С другой стороны, у Великобритании серьёзные проблемы внутри страны в связи брекситом. Они устроили провокацию, но она оказалась неумелой. И теперь они начинают терять позиции и имидж на её фоне», — заявил Цеков.
Однако парламентарий выразил сомнения, что представители западного политического истеблишмента принесут какие-либо извинения России.
«Мне кажется, что при нынешнем правительстве Великобритании не будут принесены извинения России. Враньё нынешнего правительства изначально таковым и выглядело. А американцы очень оперативно отреагировали на произошедшее, выслав сразу 60 дипломатов РФ. Эта ситуация и резвая реакция США показывает, что именно у них рыльце в пушку. Ни Великобритания, ни США вообще не привыкли извиняться. Это характеризует нынешнее политическое мышление», — заключил сенатор.
Неизвестное происхождение
Отметим, что «Портон-Даун» представил результаты своих исследований отравляющего вещества во вторник, 3 апреля. В частности, о них в интервью Sky News рассказал глава лаборатории Гэри Эйткенхед.
«Мы смогли установить, что это был «Новичок» (А-234. — RT), и определить, что это боевое нервно-паралитическое вещество», — заявил Гэри Эйткенхед.
Однако, по его словам, установить, где яд был произведён, британским экспертам не удалось. Выводы же о России были сделаны исключительно официальным Лондоном.
«Мы не установили точно его происхождение, но предоставили научные сведения правительству, которое затем использовало и ряд других источников, чтобы сделать обобщающие выводы», — заметил глава «Портон-Дауна».
Он подчеркнул, что задача лаборатории — «предъявить научные доказательства: что конкретно представляет собой это нервно-паралитическое вещество». Однако в компетенцию специалистов центра не входит «поиск места его производства».
В британском МИД на заявления «Портон-Дауна» поспешили заметить, что заключение о вине России было сделано на основании разведданных. В качестве же аргументов было сказано, что Россия якобы и раньше «совершала убийства» и что она видит угрозу в бывших сотрудниках своих спецслужб.
В британском МИД сообщили, что это «только часть имеющихся разведданных». Однако более конкретной информации Лондон не представил.
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